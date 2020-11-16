SpaceX отправляет в космос четверку астронавтов на "частном такси" Crew Dragon: трансляция

Сегодня, 16 ноября в 02:27 ночи по киевскому времени, SpaceX запускает на ракете Falcon 9 корабль Crew Dragon с обычной – не тестовой – командой астронавтов. В отличие от 30 мая, когда компания отправила "Дракон" в дебютный пилотируемый полет на Международную космическую станцию, эта миссия – первая "рутинная".

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Через 9,5 минут после старта отработавшую первую ступень постараются мягко посадить на плавучую дрон-платформу Just Read The Instructions в Атлантическом океане для ее повторного использования в будущих стартах. Такого в пилотируемых миссиях еще не было.

Через 2,5 минуты после этого произойдет отстыковка корабля от второй ступени, и Crew Dragon отправится в самостоятельный путь к МКС.

Автоматическая стыковка корабля, который получил название Resilience ("Стойкость"), со станцией через шлюз в модуле Harmоny запланирована на 06:00 утра 17 ноября.

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Ракета и корабль разработаны и собраны частной компанией SpaceX американского бизнесмена Илона Маска. Около месяца назад капсулу для доставки людей окончательно сертифицировали в NASA.

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ЭКИПАЖ. Командир – 51-летний астронавт NASA Майкл Хопкинс из Миссури, уже летавший на станцию в 2013–2014 годах на Союз ТМА-10М. Налет – более 166 суток. Два выхода в открытый космос, где провел почти 13 ч. Летчик-испытатель, полковник ВВС США. Женат, и имеет двух сыновей.

44-летний астронавт NASA Виктор Гловер из Калифорнии – пилот. Опыта космических полетов не имеет. Летчик-испытатель, лейтенант-коммандер ВМС США. Участвовал в операции "Иракская свобода": 24 боевых вылета. Женат, четыре дочери.

55-летняя Шэннон Уокер из Техаса, астронавт NASA, – специалист полета. Летала в 2010-и на орбиту на Союз ТМА-19. Налет – более 163 суток. Замужем.

Также специалист полета – многоопытный 55-летний астронавт JAXA Соити Ногути из Иокогамы летал на МКС дважды: в 2005-м на шаттле Discovery STS-114, затем в 2009–2010 годах – на Союз ТМА-17. Налет – более 177 суток, три выхода в открытый космос суммарно на 20 ч.

Сейчас на орбите проживают и работают трое: астронавт NASA Кейт Рубинс и космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков. После присоединения к ним экипажа с "Дракона" на МКС одновременно будет семеро: такой группы там не было с той поры, как перестали летать челноки США, то есть почти 10 лет.

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Интересно, как люди на станции решат проблему дефицита спальных мест: сейчас их там шесть. Кому-то придется отдыхать в "Драконе". Вероятно, это будет Хопкинс: во времена челноков на корабле спал командир экспедиции.

Эмблема миссии от NASA на этот раз без имен астронавтов, но с символьными знаками в память о прошлых пилотируемых программы США: Space Shuttle, Apollo, Gemini и Mercury. На эмблеме от SpaceX все традиционно, разве что фамилия Ногути написано по-японски.