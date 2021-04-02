Аэрокосмическое управление США показало в невиданном ранее приближении игру света и тени на линии светораздела, отделяющей светлую часть Луны от темной. Ролик выложен в YouTube-канале Центра космических полетов им. Годдарда.
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На кадрах 80-секундного видео показано движение теней возле южного полюса спутника Земли в течение двух лунных дней (это примерно два земных месяца).
Визуализацию создали на основе данных, которые годами собирает на окололунной орбите автоматическая станция NASA под названием Lunar Reconnaissance Orbiter.
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Эти исследования помогут будущим миссиям на Луну узнать, где на поверхности и под ней могут находиться залежи водяного льда. Это ключ к автономности будущих лунных баз человечества.
Терминатором называется линия светораздела, отделяющая освещенную часть небесного тела от неосвещенной.
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