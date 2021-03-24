Немецкий космический стартап Rocket Factory Augsburg будет устанавливать на первую ступень своей ракеты RFA One "украинский" двигатель. Об этом германская компания, которая намерена "совершить революцию в европейских мини-запусках", сообщила в пресс-релизе.

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В компании пишут, что сегодня конкурировать с США очень сложно, так как те "далеко впереди" по части разработки ракет, и трата времени на создание полностью своего двигателя точно не сократит этот интервал.

"Вот почему мы остановили свой выбор на более мощном двигателе, который обеспечивает очень высокую производительность при очень низких производственных затратах. Мы уже построили несколько прототипов этого двигателя и успешно провели первые огневые испытания", – пишут в RFA.

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По задумке создателей 30-метрового трехступенчатого носителя с диаметром 2 м, он будет способен доставить 1600 кг груза на орбиту МКС, 1350 кг – на полярную орбиту высотой 300 км, 1200 кг – 700 км и 650 кг – 2000 км. На геопереходную орбиту RFA One якобы сможет забрасывать до 450 кг груза.

Цена вывода 1,2 тонны на орбиту 700 км заявлена на уровне всего 3 млн евро. Такая конкурентная стоимость получается из-за того, что RFA решила не тратиться на проектирование, разработку и производство на 100% собственных двигателей, а будет закупать узлы у Южмаша.

Первую ступень ракеты оснастят девятью двигателями, а разгонный блок – одним, созданным по технологии "ступенчатого" сгорания, что даст на 30% выше КПД, чем у двигателя с обычным газогенераторным циклом.

Какой именно двигатель собираются устанавливать на ракету, неизвестно. Возможно, там задействуют узлы РД-870 или РД-809К, которые есть в портфолио Южмаша. LIGA.net пытается уточнить этот момент на заводе им. Макарова.

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RFA расширяется и ищет новых сотрудников:

Стартап, где сейчас работает около 85 сотрудников, собирается выстроить в Аугсбурге автоматизированную линию серийного производства ракет "в автомобильном масштабе". Компанию поддерживает немецкий производитель спутников OHB и мюнхенская венчурная компания Apollo Capital Partners.

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Евгений Пилипенко

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