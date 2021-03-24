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SpaceX запускает "Сокола". Трансляция миссии и карта, где утопят вторую ступень – видео видео

24.03.2021, 10:18
Полет ракеты Falcon 9 (фото — пресс-служба SpaceX)
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Сегодня в 10:28 по киевскому времени космическая компания SpaceX осуществит запуск ракеты Falcon 9, чья первая многоразовая ступень отправится в шестой полет. Место старта – площадка SLC-40 на мысе Канаверал.

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На орбиту выведут традиционную партию из 60 интернет-спутников проекта Starlink – уже 22-ю.

Отработавшая ступень B1060 (ее высота – свыше 40 м) примерно через 8,5 минут после старта должна, по плану, мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 615 км от места старта. Это покажут в прямой трансляции.

Судно MV Shelia Bordelon для доставания из воды створок обтекателя (фото: twitter.com/Kyle_M_Photo):

Морской корабль SpaceX (см. фото выше) будет вылавливать многоразовые створки обтекателя в 667 км от места старта. По-видимому, компания отказалась от попыток ловить их в надводные сети.

СПРАВКАStarlink – проект бизнесмена Илона Маска из США по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов, каждый весом ~260 кг. На 14 марта на орбите уже свыше 1300 спутников. Весной 2018-го затраты на проект оценивались ≥$10 млрд. Месячная абонплата пока что $99, антенна+роутер – $499. В 2021-м Маск хочет удвоить скорость связи Starlink.

Вторая ступень, как ожидается, войдет в атмосферу, обгорит и будет затоплена южнее Австралии, примерно в этой зоне:

Иллюстрация: nasaspaceflight.com

Параметры орбиты, где спутники будут отсоединены от разгонного блока: ~284 x 258 км.

Смотрите фото: Впечатляющие габариты: отработанная ступень ракеты SpaceX

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.

Все готово к запуску (фото – twitter.com/HoosierWeather):

Читайте также: Маск подразнил ракетостроителей ЕС и заявил, что Starship сядет на Марс задолго до 2030-го

Евгений Пилипенко
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Илон Маск Starlink спутник spacex falcon 9 интернет космос запуск ракета MV Shelia Bordelon
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