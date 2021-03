Сегодня в 10:28 по киевскому времени космическая компания SpaceX осуществит запуск ракеты Falcon 9, чья первая многоразовая ступень отправится в шестой полет. Место старта – площадка SLC-40 на мысе Канаверал.

На орбиту выведут традиционную партию из 60 интернет-спутников проекта Starlink – уже 22-ю.

Отработавшая ступень B1060 (ее высота – свыше 40 м) примерно через 8,5 минут после старта должна, по плану, мягко опуститься на баржу-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане в 615 км от места старта. Это покажут в прямой трансляции.

Морской корабль SpaceX (см. фото выше) будет вылавливать многоразовые створки обтекателя в 667 км от места старта. По-видимому, компания отказалась от попыток ловить их в надводные сети.

Вторая ступень, как ожидается, войдет в атмосферу, обгорит и будет затоплена южнее Австралии, примерно в этой зоне:

Параметры орбиты, где спутники будут отсоединены от разгонного блока: ~284 x 258 км.

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.





На днях глава SpaceX Илон Маск показал ироничный мем об НЛО и "доказательствах" контактов с пришельцами.

Евгений Пилипенко

