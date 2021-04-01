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Работа на "Звездной базе" кипит: SpaceX готовит модернизированный образец Starship – видео видео

01.04.2021, 08:31
Скриншот из видеозаписи BocaChicaGal/NSF
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Инженеры космической компании SpaceХ не мешкают после полетного фиаско 11-го образца ракеты-корабля Starship: из сборочного цеха на открытую площадку полигона Starbase в Техасе вывели новый испытательный прототип – SN15. Это показали любители космоса c ресурса NASASpaceFlight.com.

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Как заявил в комментариях в Twitter глава компании Илон Маск, на SN15 – "сотни усовершенствований", которые сделаны после первых наземных и полетных испытаний. 

Также в конце видео можно рассмотреть, какая площадь разлета обломков образца-предшественника, который позавчера взорвался при посадке.

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Темп и объемы работ по программе Starship будут наращиваться, добавил Маск. Он прогнозирует, что в ближайшие годы команда Starbase "разрастется до нескольких тысяч человек".

"Пожалуйста, подумайте о переезде сюда или в район Браунсвилля/Саут-Падре в Техасе и поощрите друзей сделать это. Потребности SpaceX в найме инженеров, техников, строителей и вспомогательного персонала всех видов быстро растут", – сообщил он.

СПРАВКА. Финальный вариант многоразового корабля Starship вместе со ступенью Super Heavy (cм. фото ниже) будет высотой около 120 м, диаметром 9 м, стартовой массой до 5000 т. Грузоподъемность хотят довести до 150 т на низкую околоземную орбиту. Материал корпуса – легированная нержавеющая сталь 304L. Проектируется как для близких (из одной точки Земли в другую), так и дальних полетов в космос, в том числе на Луну и Марс. Планируется, что корабль сможет брать на борт до 100 человек. Raptor – жидкостный двигатель закрытого цикла с полной газификацией компонентов топлива (жидкие метан и кислород).

На полигоне SpaceX у деревни Бока-Чика – с десяток образцов Starship на разных стадиях готовности. Также на Starbase почти собрали дебютный образец гигантской первой ступени Super Heavy. Диаметр как корабля, так и ускорителя – девять метров.

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Евгений Пилипенко
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Илон Маск spacex технологии космос ракета испытание космический корабль starship starbase SN15
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