Инженеры космической компании SpaceХ не мешкают после полетного фиаско 11-го образца ракеты-корабля Starship: из сборочного цеха на открытую площадку полигона Starbase в Техасе вывели новый испытательный прототип – SN15. Это показали любители космоса c ресурса NASASpaceFlight.com.
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Как заявил в комментариях в Twitter глава компании Илон Маск, на SN15 – "сотни усовершенствований", которые сделаны после первых наземных и полетных испытаний.
Также в конце видео можно рассмотреть, какая площадь разлета обломков образца-предшественника, который позавчера взорвался при посадке.
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Темп и объемы работ по программе Starship будут наращиваться, добавил Маск. Он прогнозирует, что в ближайшие годы команда Starbase "разрастется до нескольких тысяч человек".
"Пожалуйста, подумайте о переезде сюда или в район Браунсвилля/Саут-Падре в Техасе и поощрите друзей сделать это. Потребности SpaceX в найме инженеров, техников, строителей и вспомогательного персонала всех видов быстро растут", – сообщил он.
На полигоне SpaceX у деревни Бока-Чика – с десяток образцов Starship на разных стадиях готовности. Также на Starbase почти собрали дебютный образец гигантской первой ступени Super Heavy. Диаметр как корабля, так и ускорителя – девять метров.
- 9 декабря 2020 года, 2 февраля, 3 и 30 марта 2021-го образцы SN8, SN9, SN10 и SN11 выполнили почти все задачи, но у всех возникли проблемы при (или после) посадки: оба первых разбились (первый и второй), третий сел, но затем все равно взорвался, а четвертый взорвался в тумане над посадочной площадкой.
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