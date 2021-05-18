Зарегистрирован космический фотон с чудовищной энергией: 1,4 квадриллиона электронвольт

Большая высокогорная обсерватория "атмосферных ливней" в Сычуане на юго-западе Китая сообщила о регистрации фотона с наивысшей из когда-либо наблюдавшейся энергией 1,4 петаэлектронвольт (1,4•1015 эВ). Такое открытие может привести к серьезному изменению устоявшихся представлений о нашей Галактике, пишет пресс-служба LHAASO.

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Результаты исследования также продвинут к разгадке "тайны века" о происхождении космического излучения таких энергий, считают ученые.

Сотрудники Института физики высоких энергий Китайской академии наук заявили на пресс-конференции, что эти источники лучей значительно мощнее Большого адронного коллайдера.

В 2019 году был обнаружен первый космический источник гамма-излучения сверхвысокой энергии. После исследований на LHAASO их число выросло до 12-ти. Наиболее вероятные кандидаты в "родители" такого рода излучения – молодые массивные звездные скопления, остатки сверхновых и плерионы (пульсары, подпитываемые туманностями).

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Обнаружение таких лучей всегда было большой проблемой, отмечают ученые, так как их количество крайне мало и их чрезвычайно сложно отследить из-за массивного фона других, куда более "слышимых" излучений.

LHAASO площадью около 145 га расположена на высоте 4410 м на горе Хайцзы восточного Цинхай-Тибетского плато около Даочэня. Ее стоимость – примерно $180 млн. Там три подземных бассейна с 12 черенковскими детекторами фотонов, один из них вмещает до 100 000 тонн воды.

Евгений Пилипенко

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