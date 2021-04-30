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Астрономы кое-что выяснили о соседке-Венере и ее экстремальных сутках – исследование видео

30.04.2021, 10:05
Поверхность Венеры (иллюстрация — NASA)
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Средний день на Венере длится 243,0226 ± 0,0013 земных суток, но из-за того, что скорость вращения планеты вокруг своей оси непостоянна, цифры могут различаться на 20 минут. Об этом пишет в журнале Nature Astronomy группа астрофизиков под руководством Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

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"Вариации длины дня означают, что изменения атмосферного углового момента не менее ~4% передаются поверхности планеты", – заявляют авторы.

Другими словами, они полагают, что разница в сутках, вероятно, зависит от очень плотной атмосферы, которая может замедлять или ускорять вращение Венеры. То же происходит и с Землей, но разница между сутками здесь куда менее драматична: всего около миллисекунды.

СПРАВКА. Венера – вторая планета от Солнца, вращается в направлении, противоположном направлению вращения большинства планет. Не имеет спутников. Масса, орбитальная скорость и размеры похожи на земные. Состав атмосферы: 96,5% – углекислый газ, 3,5% – азот; кислорода и водяного пара нет. Средняя температура на поверхности из-за экстремального парникового эффекта 462°C. Атмосферное давление в 92 раза выше, чем на Земле (примерно как давление воды на глубине 900 м). 

Долгое время фундаментальные свойства планеты, вроде распределения ее внутренней массы и флуктуация длительности дня, оставались (а частично и остаются) неизвестными, несмотря на относительно близкое расположении к Земле. Планета покрыта непрозрачным слоем облаков из серной кислоты.

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В период с 2006 по 2020 год исследователи 21 раз сканировали Венеру радиосигналами с 70-метровой антенны Голдстоуна в пустыне Мохаве, затем получали "эхо" на двух разных обсерваториях и анализировали задержку.

Новые радиолокационные данные также значительно уточнили наклон оси вращения Венеры (угол отклонения оси от перпендикуляра к плоскости орбиты, – ред.): ретроградно – 2,6392 ± 0,0008°. Для сравнения: у Земли этот показатель – чуть более 23°, и такой наклон – главная причина смены времен года.

Измеренная прецессия (44,58 ± 3,3 угловой секунды в год), а также момент инерции (0,337 ± 0,024) дали грубую оценку габаритов ядра Венеры – примерно 3500 км в диаметре, то есть оно похоже на земное. Но понять, ядро твердое или жидкое, по доступным данным пока нереально.

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Как резонно уточнили в комментариях к статье читатели, в отличие от Земли, на Венере очень велика разница между временем, которое требуется Солнцу, чтобы совершить полный оборот по небу (солнечные сутки там – 116,75 земных), и временем, которое требуется планете, чтобы провернуться раз вокруг своей оси (звездные сутки – 243,0226 земных). То есть, из-за интенсивного освещения ~58 земных дней и такого же периода темноты даже высокоразвитой цивилизации "будет сложно терраформировать Венеру", отмечают пользователи.

  • Подробнее о Венере – на сайте NASA.
  • Все зонды, которые люди посылали на Венеру, работали считанные минуты и "гибли" как от сильнейшего давления атмосферы и высоких температур, так и от агрессивной химической среды.

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Евгений Пилипенко
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сутки nasa наука космос исследование астрономия время Венера
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