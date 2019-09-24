Тепло и мелкий океан. NASA считает - Венера могла быть обитаемой

Венера (обработанное фото — пресс-служба NASA)

На второй планете от Солнца, Венере, могла быть жизнь, однако очень давно - не менее 700 млн лет назад. Так считают, проанализировав выводы компьютерного моделирования климата, ученые из Института космических наук им. Годдарда.

Использовав огромный архив радиолокационных карт за последние 40 лет, группа астрономов предположила, что в древности на поверхности Венеры мог быть мелководный океан.

Другими словами, тогда климат отличался "в лучшую сторону" от нынешних поистине адских условий на планете со средней температурой у поверхности 462°C, чрезвычайно плотной атмосферой (на 96,5% из углекислого газа) и давлением около 90 атмосфер у земли. Более того, в верхних слоях атмосферы идут дожди из серной кислоты.

Читайте также: 400 трлн тонн на кубометр. Найдены сверхплотные кварковые планеты

Компьютерное моделирование показало, что и 4,2 млрд, и 715 млн лет назад на планете была температура 20—50°C, что вполне комфортно для возможной жизни.

Позднее, в результате какого-то катаклизма или постепенной траповой (магматической) формации, Венера разогрелась в ходе экстремального парникового эффекта.

Подробнее о Венере и цифры о ней можно почитать и посмотреть на подсайте NASA.

Читайте также: В NASA определились, кто построит корабли для полетов на Луну