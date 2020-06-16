Уникальные кадры. NASA показали Землю и Венеру на фото с поверхности Марса

Марсоход Curiosity (фото - NASA)

Марсоход Curiosity Космического агентства США NASA запечатлел Землю и Венеру на фото, которое было сделано с поверхности Марса. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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Фото были сделаны 5 июня через 75 минут после солнечного заката на Марсе. В агентстве отмечают, что сделали две отдельных фотографии Земли и Венеры, а затем скомпоновали их в один кадр.

На снимке Земля и Венера кажутся лишь маленькими тусклыми точками из-за расстояния и поднятой марсианской пыли, хотя обычно планеты выглядят словно очень яркие звезды, отмечают в издании.

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Земля (Earth) и Венера (Venus) отмечены на снимке кругами. Нажмите на фото, чтобы увеличить.

В NASA говорят, что фотосессия была отчасти сделана для измерения яркости сумерек.

"Даже умеренно яркие звезды не были видны (с Марса, - ред.). Земля тоже имеет яркие сумерки после некоторых извержений вулканов", - отметил Марк Леммон из Института космических наук в Боулдере, Колорадо.

NASA набирает астронавтов для участия в программе Artemis - экспедициях на Луну и Марс. К 2024 году планируется полет на Луну. Астронавты должны будут ступить туда, где не было ноги человека - на Южный полюс спутника Земли. К 2028 году на Луне должны построить базу и создать постоянное присутствие человека.

набирает астронавтов Главная цель программы – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что высадка на красной планете вполне осуществима к 2035 году.

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Фото - NASA/JPL-Caltech