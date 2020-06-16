Уникальные кадры. NASA показали Землю и Венеру на фото с поверхности Марса

Марсоход Curiosity Космического агентства США NASA запечатлел Землю и Венеру на фото, которое было сделано с поверхности Марса. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
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Фото были сделаны 5 июня через 75 минут после солнечного заката на Марсе. В агентстве отмечают, что сделали две отдельных фотографии Земли и Венеры, а затем скомпоновали их в один кадр.
На снимке Земля и Венера кажутся лишь маленькими тусклыми точками из-за расстояния и поднятой марсианской пыли, хотя обычно планеты выглядят словно очень яркие звезды, отмечают в издании.
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Земля (Earth) и Венера (Venus) отмечены на снимке кругами. Нажмите на фото, чтобы увеличить.
В NASA говорят, что фотосессия была отчасти сделана для измерения яркости сумерек.
"Даже умеренно яркие звезды не были видны (с Марса, - ред.). Земля тоже имеет яркие сумерки после некоторых извержений вулканов", - отметил Марк Леммон из Института космических наук в Боулдере, Колорадо.
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Фото - NASA/JPL-Caltech