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На Марсе обнаружили зеленое свечение

На Марсе обнаружили зеленое свечение - Фото
Марс (иллюстративное фото - deposiphotos.com)
16.06.2020, 13:04

Астрономы ESA отмечают, что свечение на Марсе интенсивнее полярных сияний на Земле

 Ученые Европейского космического агентства (ESA) обнаружили, что атмосфера Марса имеет зеленое свечение, подобное полярным сияниям на Земле. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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Обнаружить свечение удалось с помощью космического аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter и установленного на нем инструмента NOMAD. Ученые настроили инструмент, чтоб взглянуть на красную планету "с краю", как это делают на МКС для наблюдения за полярными сияниями.

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Свечение атмосферы Земли, фото с МКС (фото - ESA)

По словам ученых, свечение появляется, когда солнечный свет воздействует на молекулы CO2 в атмосфере Марса – и происходит высвобождение молекул кислорода. Оно является более сильным, чем на Земле, и наиболее интенсивно на высоте 80 км над поверхностью Марса.

В ESA отмечают, что это первое зафиксированное сияние на других планетах. Исследование является ключом к характеристике атмосферы планеты. В частности, ученые могут получить представление о диапазоне высот, который остается в значительной степени неисследованным, и о плотности атмосферы, что важно при планировании миссий на Марсе.

  • NASA набирает астронавтов для участия в программе Artemis - экспедициях на Луну и Марс. К 2024 году планируется полет на Луну. Астронавты должны будут ступить туда, где не было ноги человека - на Южный полюс спутника Земли. К 2028 году на Луне должны построить базу и создать постоянное присутствие человека.
  • Главная цель программы  – подготовиться к новой эре космических открытий – полету на Марс. Директор NASA Джеймс Брайденстайн считает, что высадка на красной планете вполне осуществима к 2035 году.

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Марк Сировой
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