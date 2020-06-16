На Марсе обнаружили зеленое свечение

Ученые Европейского космического агентства (ESA) обнаружили, что атмосфера Марса имеет зеленое свечение, подобное полярным сияниям на Земле. Об этом сообщает пресс-служба агентства.
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Обнаружить свечение удалось с помощью космического аппарата ExoMars Trace Gas Orbiter и установленного на нем инструмента NOMAD. Ученые настроили инструмент, чтоб взглянуть на красную планету "с краю", как это делают на МКС для наблюдения за полярными сияниями.
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Свечение атмосферы Земли, фото с МКС (фото - ESA)
По словам ученых, свечение появляется, когда солнечный свет воздействует на молекулы CO2 в атмосфере Марса – и происходит высвобождение молекул кислорода. Оно является более сильным, чем на Земле, и наиболее интенсивно на высоте 80 км над поверхностью Марса.
В ESA отмечают, что это первое зафиксированное сияние на других планетах. Исследование является ключом к характеристике атмосферы планеты. В частности, ученые могут получить представление о диапазоне высот, который остается в значительной степени неисследованным, и о плотности атмосферы, что важно при планировании миссий на Марсе.
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