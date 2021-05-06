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Зонд NASA из пояса Койпера сфотографировал самый далекий рукотворный объект. Его не видно

06.05.2021, 08:49
Зонд NASA из пояса Койпера сфотографировал самый далекий рукотворный объект. Его не видно - Фото
Иллюстрация: NASA

17 апреля в 15:42 по Киеву зонд NASA New Horizons достиг редкого рубежа в дальнем космосе – расстояния в 50 астрономических единиц от Солнца: это в полсотни раз дальше от звезды, чем Земля. Чтобы отметить рубеж в 7,5 млрд км, автоматическая станция еще 25 декабря 2020 года сфотографировала участок звездного поля, где прочь от Солнечной системы летит один из его "дальних родственников" Voyager 1.

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"Вояджер-1" – самый далекий рукотворный объект и первый космический аппарат, фактически покинувший Солнечную систему. Он находится на расстоянии более 152 а.е. от Солнца, это примерно 22,9 млрд км. В момент фото он был в 18 млрд км от New Horizons.

Сам "Вояджер-1" на этом снимке "примерно в 1 трлн раз более тусклый, чтобы его можно было увидеть", пишут в NASA. Большинство объектов на фото – звезды, но некоторые из них с нечеткими очертаниями – галактики.

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Сейчас New Horizons движется в так называемом поясе Койпера. Никогда прежде аппарат не делал оттуда фото с местоположением еще более далеких космических зондов, которые уже летят в межзвездном пространстве.

Нажмите, чтобы увеличить (Фото: NASA/Johns Hopkins APL/Southwest Research Institute)

Сейчас сообщению с "Новых горизонтов" требуется около семи часов, чтобы достичь Земли.

СПРАВКА. Пояса Койпера – третий слой Солнечной системы после пояса внутренних планет и пояса внешних (газовых гигантов). Область от орбиты Нептуна до расстояния около 55 а. е. от светила. Хотя пояс Койпера похож на пояс астероидов, он примерно в 20 раз шире и в 20—200 раз массивнее. Состоит в основном из малых тел, то есть материала, оставшегося после формирования Солнечной системы, которые в основном состоят из летучих веществ – метана, аммиака и воды.

New Horizons запустили с Земли 19 января 2006 года. Со скоростью ~58 500 км/ч от отправился изучать объекты Солнечной системы. В июле 2015 года станция успешно выполнила первое исследование системы Плутона, после чего в новогодний день 2019 года последовал самый далекий пролет в истории рядом с космическим объектом (Аррокот).

Нажмите, чтобы увеличить (Схема: NASA/Johns Hopkins APL/Southwest Research Institute)

New Horizons сейчас собирает данные о солнечном ветре и космической среде в поясе Койпера, а также о далеких планетах – Уране и Нептуне. Радиоизотопный источник должен обеспечить ему достаточно энергии, чтобы поддерживать работу инструментов до конца 2030-х. Аппарат присоединится к "Вояджерам" в межзвездном пространстве в 2040-х.

Зонд остается самым быстрым искусственным объектом, когда-либо запущенным с Земли. Чтобы усовершенствовать его научные возможности, этим летом команда миссии передаст ему обновление программного обеспечения.

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Евгений Пилипенко
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