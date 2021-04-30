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На "Звездной базе" сегодня запускают прототип ракеты-корабля SpaceX – трансляция видео

30.04.2021, 08:43
Посадочный маневр прототипа Starship SN10 (скриншот из видеозаписи)
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Сегодня, 30 апреля, на полигоне американской компании SpaceХ у деревни Бока-Чика в южном Техасе возможен испытательный полет очередного образца ракеты-корабля Starship. 

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Прототип обозначен как SN15.

Окно для его суборбитального теста – с 16:00 до часу ночи 1 мая по киевскому времени.

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Программа полета прежняя: подъем на высоту ~10 км, переворот в горизонтальное положение и контролируемый закрылками спуск. На подлете к посадочной площадке – быстрый переворот в исходное вертикальное положение и посадка с тонким дросселированием двигателя.

На разных стадиях готовности на Starbase, будущем космодроме SpaceX, находится с десяток образцов Starship. До конца года глава компании Илон Маск надеется осуществить орбитальный тест-полет полноценного прототипа "Звездного корабля".

  • 9 декабря 2020 года SpaceX начала запускать образцы Starship в суборбитальные испытательные полеты.

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Евгений Пилипенко
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Илон Маск spacex технологии космос ракета испытание космический корабль полет starship бока-чика starbase SN15
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