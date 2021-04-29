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Впервые после катастрофы Vega уносит на орбиту шпионский аппарат Pléiades Neo – трансляция видео

29.04.2021, 01:40
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Сегодня, 29 апреля в 04:50 утра по Киеву, европейская ракета легкого класса Vega стартует с космодрома Куру в Южной Америке с новейшим разведывательным спутником Pléiades Neo 3. Прошлый запуск этого носителя был неудачным. 

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Стартовая масса "Плеяд Нео 3", первого из четырех аппаратов будущей группировки, – 920 кг. Pléiades Neo полностью финансируется, производится и управляется корпорацией Airbus.

Такой аппарат впервые обеспечит Европе дистанционное зондирование поверхности Земли с оптическим разрешением 30 см на пиксель (полоса захвата – 14 км) и точностью геолокации <5 м. Время реагирования на срочные запросы с Земли заявлено от 30 до 40 минут с суточным охватом до 2 млн км² (при четырех рабочих аппаратах).

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Это позволит Airbus шагнуть вперед в конкуренции с компанией Maxar из США.

Спутник отведут на солнечно-синхронную орбиту с высотой ~628 км и наклонением 97,89°. Срок службы – восемь лет плюс два года в случае продления миссии.

Будущее созвездие Pléiades Neo также намерены использовать для картографирования, нужд городского планирования и реагирования на стихийные бедствия.

Pléiades Neo 3

Помимо "Плеяд", в космос отправятся пять более мелких пассажиров, среди которых основной – NorSat-3 для Норвежского космического агентства, который заменит NorSat-1 и NorSat-2 в миссиях по наблюдению за кораблями и морскими событиями.

На борту также четыре кубсата: 6U-спутник Tyvak-182A (ELO-Alpha) для Eutelsat, 6U-спутник AII-Bravo для Aurora Insight (идентичный запущенному ранее AII-Charlie) и два 3U-спутника Lemur-2 под номерами 138 и 139 для Spire.

AII-Bravo

Всех попутчиков "Плеяд" выведут на солнечно-синхронную орбиту чуть ниже основной "посылки": ~613 км и с наклонением 97,79°.

Продолжительность миссии от старта до отделения последней полезной нагрузки: 1 час 41 минута 52 секунды.

Прошлый запуск Vega 17 ноября 2020-го был неудачным: ракета с испанским спутником ДЗЗ SEOSAT-Ingenio и французским метеоспутником Taranis упала в океан.

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Евгений Пилипенко
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