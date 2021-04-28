Марсианский вертолет в полете снял ровер Perseverance: разглядеть его непросто – фото

Работающий на Марсе дрон Ingenuity сфотографировал в полете марсоход Perseverance. Об этом сообщает в Twitter Лаборатория реактивного движения NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как сообщается, кадр был сделан, когда Ingenuity находился на высоте пяти метров и расстоянии примерно 85 метров от марсохода.

В NASA предлагают проверить, сможете ли вы найти Perseverance на этом фото.

Читайте также: "Вероятно, многие погибнут". Начало покорения Марса не обойдется без жертв, считает Маск

Нажмите на фото, чтобы увеличить

Смотрите также: "Семейное" селфи марсохода NASA с вертолетом на Красной планете: зум-панорама и анимация

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.