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Марсианский вертолет в полете снял ровер Perseverance: разглядеть его непросто – фото

28.04.2021, 07:35
Марсианский вертолет в полете снял ровер Perseverance: разглядеть его непросто – фото - Фото
Вертолет Ingenuity (иллюстрация — NASA, JPL-Caltech)

Работающий на Марсе дрон Ingenuity сфотографировал в полете марсоход Perseverance. Об этом сообщает в Twitter Лаборатория реактивного движения NASA.

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Как сообщается, кадр был сделан, когда Ingenuity находился на высоте пяти метров и расстоянии примерно 85 метров от марсохода.

В NASA предлагают проверить, сможете ли вы найти Perseverance на этом фото.

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Марк Сировой
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nasa вертолет дрон Марс космос марсоход ровер Perseverance Ingenuity
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