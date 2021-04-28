Марсианский вертолет в полете снял ровер Perseverance: разглядеть его непросто – фото
28.04.2021, 07:35
Вертолет Ingenuity (иллюстрация — NASA, JPL-Caltech)
Работающий на Марсе дрон Ingenuity сфотографировал в полете марсоход Perseverance. Об этом сообщает в Twitter Лаборатория реактивного движения NASA.
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Как сообщается, кадр был сделан, когда Ingenuity находился на высоте пяти метров и расстоянии примерно 85 метров от марсохода.
В NASA предлагают проверить, сможете ли вы найти Perseverance на этом фото.
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- 18 февраля в кратере Езеро на Марсе произвел успешную посадку новый американский ровер Perseverance, который оборудован среди прочего и дроном-вертолетом. Как все было.
- 19 апреля дрон Ingenuity совершил свой первый полет на Марсе.
- На 25 апреля у Ingenuity было уже три полета. Во время последнего он совершил внушительное боковое движение, а не только взлет и посадку.
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