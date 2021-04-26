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Красная планета | Марсианский вертолет улетел из кадра: видео видео

26.04.2021, 07:33
Вертолет Ingenuity (фото — NASA)
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25 апреля в 11:31 утра по киевскому времени мини-вертолет Ingenuity совершил третий в истории полет в атмосфере Марса, причем на этот раз – с внушительным боковым движением, а не просто подъем/посадка с минимальным перемещением в сторону.

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Два прошлых полета Ingenuity – 39 и 52 секунды – состоялись 19 и 22 апреля соответственно.

Вчера дрон поднялся на высоту 4,9 м, отлетел в северном направлении на 50 м (вылетев из поля зрения камеры Mastcam-Z марсохода Perseverance, который снимал его "упражнения" издали), и затем вернулся в точку начала полета.

Смотрите видео: NASA показало мозголомный мир пары сверхмассивных черных дыр

Максимальная скорость перемещения по горизонтали составила ~2 м/с.

Дрон сделал фото своей тени внизу:

Фото с вертолета (NASA)

Вакуумные камеры для испытаний в Лаборатории реактивного полета NASA заполнены "аналогом" разреженного марсианского воздуха, но там слишком тесно, чтобы переместиться на расстояние более полуметра в любом направлении. Из-за этого инженеры с нетерпением ожидали, как Ingenuity справится с реальным боковым полетом.

Второе цветное фото с дрона вниз и первое – в полете:

Нажмите на фото выше, чтобы открыть его в оригинальном размере

В четвертом полете вертолет планируют поднять на 80 с и отправить на расстояние ~100 м.

СПРАВКАIngenuity использует вращающиеся в противоположных направлениях соосные винты. Оснащенность – HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, передатчик данных на ровер. Энергию берет от солнечных панелей. Планируется до пяти полетов. Масса 1,8 кг, высота на опорах 0,8 м, диаметр винтов 1,2 м (до ~2537 оборотов в минуту), объем шасси 14 см3, мощность 220 Вт, батарея 35-40 Вт⋅ч; время полета до 90 с, радиус до 300 м, высота до 10 м; макс. скорость: горизонтальная 10 м/с, вертикальная 3 м/с. Стоимость проекта ~$85 млн.

Смотрите фото: Новый марсоход США Perseverance заехал в опасную для колес зону: фото "каменного поля"

Евгений Пилипенко
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nasa вертолет технологии дрон Марс космос испытание марсоход полет Perseverance Ingenuity
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