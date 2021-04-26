25 апреля в 11:31 утра по киевскому времени мини-вертолет Ingenuity совершил третий в истории полет в атмосфере Марса, причем на этот раз – с внушительным боковым движением, а не просто подъем/посадка с минимальным перемещением в сторону.
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Два прошлых полета Ingenuity – 39 и 52 секунды – состоялись 19 и 22 апреля соответственно.
Вчера дрон поднялся на высоту 4,9 м, отлетел в северном направлении на 50 м (вылетев из поля зрения камеры Mastcam-Z марсохода Perseverance, который снимал его "упражнения" издали), и затем вернулся в точку начала полета.
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Максимальная скорость перемещения по горизонтали составила ~2 м/с.
Дрон сделал фото своей тени внизу:
Вакуумные камеры для испытаний в Лаборатории реактивного полета NASA заполнены "аналогом" разреженного марсианского воздуха, но там слишком тесно, чтобы переместиться на расстояние более полуметра в любом направлении. Из-за этого инженеры с нетерпением ожидали, как Ingenuity справится с реальным боковым полетом.
Второе цветное фото с дрона вниз и первое – в полете:
В четвертом полете вертолет планируют поднять на 80 с и отправить на расстояние ~100 м.
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