Сегодня, 23 апреля в 12:49 по Киеву в полет на орбитальную станцию отправятся четыре астронавта. Их туда отвезет корабль Crew Dragon компании SpaceX, который забросит в космос на промежуточную орбиту ракета Falcon 9 того же частного производителя. В момент старта на площадке LC-39А Комического центра им. Кеннеди во Флориде будет ранее утро (05:49).

Окно запуска – одномоментное. То есть, если что-то задержит миссию SpaceX Crew-2, запуск придется отложить.

Экипаж составлен из представителей трех космических агентств:

→ Шейн Кимбро от NASA (командир корабля);

→ Меган Макартур от NASA (пилот):

→ Акихико Хосидэ от JAXA;

→ Томас Песке от ESA.

Автоматическая стыковка с МКС запланирована на завтра на 12:09 дня. Таким образом, к станции одновременно будет пристыковано два "Дракона".

Отправляющийся сегодня экипаж проработает на станции около полугода и вернется 31 октября в капсуле, которая спустится на парашютной системе в Атлантику у берегов США.

Это второй полет на МКС многоразовой спускаемой капсулы Crew Dragon: она летала туда в рамках тест-полета Роберта "Боба" Бенкена и Дагласа "Дага" Херли в августе 2020-го.

Также второй раз будет использована многоразовая первая ступень ракеты В1061 (летала в первой эксплуатационной пилотируемой миссии "Крю Дрэгон" в ноябре 2020 года). После выведения корабля на орбиту она снова вернется на Землю и мягко сядет на дрон-платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Сейчас над Землей проживают и работают:

→ командир МКС Шеннон Уокер (NASA) с 17.11.2020;

→ Майкл Хопкинс (NASA) с 17.11.2020;

→ Виктор Гловер (NASA) с 17.11.2020;

→ Соити Ногути (JAXA) с 17.11.2020;

→ Марк Ванде Хай (NASA) с 09.04.2021;

→ Олег Новицкий (Роскосмос) с 09.04.2021;

→ Петр Дубров (Роскосмос) с 09.04.2021.

SpaceX Crew-3 планируется на 23 октября.

Евгений Пилипенко

