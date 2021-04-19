19 апреля в примерно в 13:50 по киевскому времени пришло первое подтверждение, что Аэрокосмическое управление США успешно выполнило на Марсе тест-полет миниатюрного вертолета Ingenuity, который туда доставлен вместе с ровером Perseverance.

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Мини-дрон разогнал винты, поднялся, завис, после чего успешно опустился на поверхность. Параметры полета инженеры пообещали сообщить позднее.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: pic.twitter.com/h5a6aGGgHG — NASA (@NASA) April 19, 2021

Сначала пришло фото с вертолета вниз – он сфотографировал свою тень. Затем NASA показали первые видеокадры с марсохода (смотреть на 40 минуте 45 секунде трансляции), который снимал происходящее в стороне.

"Wow!"



The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs — NASA (@NASA) April 19, 2021

СПРАВКА. Ingenuity будет использовать вращающиеся в противоположных направлениях соосные винты. Оснащенность – HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, передатчик данных на ровер. Энергию будет брать от солнечных батарей. Планируется до пяти полетов . Масса 1,8 кг, высота на опорах 0,8 м, диаметр винтов 1,2 м (~2537 оборотов в минуту), объем шасси 14 см3, мощность 220 Вт, батарея 35-40 Вт⋅ч; время полета 90 с, радиус до 300 м, высота до 10 м; макс. скорость: горизонтальная 10 м/с, вертикальная 3 м/с. Стоимость проекта ~$85 млн.

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Евгений Пилипенко

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