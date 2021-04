19 апреля в примерно в 13:50 по киевскому времени пришло первое подтверждение, что Аэрокосмическое управление США успешно выполнило на Марсе тест-полет миниатюрного вертолета Ingenuity, который туда доставлен вместе с ровером Perseverance.

Мини-дрон разогнал винты, поднялся, завис, после чего успешно опустился на поверхность. Параметры полета инженеры пообещали сообщить позднее.

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: pic.twitter.com/h5a6aGGgHG