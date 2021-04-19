19 апреля в примерно в 13:50 по киевскому времени пришло первое подтверждение, что Аэрокосмическое управление США успешно выполнило на Марсе тест-полет миниатюрного вертолета Ingenuity, который туда доставлен вместе с ровером Perseverance.
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Мини-дрон разогнал винты, поднялся, завис, после чего успешно опустился на поверхность. Параметры полета инженеры пообещали сообщить позднее.
"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"— NASA (@NASA) April 19, 2021
The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: pic.twitter.com/h5a6aGGgHG
Сначала пришло фото с вертолета вниз – он сфотографировал свою тень. Затем NASA показали первые видеокадры с марсохода (смотреть на 40 минуте 45 секунде трансляции), который снимал происходящее в стороне.
"Wow!"— NASA (@NASA) April 19, 2021
The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs
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