"Будто мы внутри животного". Астронавты Dragon Crew рассказали о полете на Землю

При вхождении в атмосферу Земли корабль SpaceX Dragon Crew издавал звуки, похожие на рычание животного, отмечают астронавты

Корабль Dragon Crew компании SpaceX "словно ожил" при вхождении в атмосферу во время исторического возвращения с Международной космической станции. Об этом рассказали астронавты NASA Роберт "Боб" Бенкен и Даглас "Даг" Херли, передает The Washington Post.

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По словам астронавтов, звуки были похожи скорее на рычание животного, чем на рев механизма.

"Было очень комфортно проходить сквозь атмосферу, даже несмотря на то, что казалось, что мы внутри животного", - отметил Бенкен.

Астронавты также отметили, что момент отделения и выброса парашютов ощущался словно удар бейсбольной битой по спинке кресла.

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По словам астронавтов, после приземления на гладь океана окна были настолько обуглены, что было лишь понятно наличие дневного света, разглядеть же спасательное судно или гражданский "флот зевак" было невозможно.

Находясь на Земле, они осмотрели капсулу изнутри, связались по спутниковому телефону с командным центром в Хьюстоне и позвонили своим женам-астронавткам, чтобы сообщить о благополучном возвращении.

Примерно через 30 минут они были на палубе спасательного корабля. На вертолете их доставили на берег, где их ждал самолет и ужин с пиццей. Вскоре они вернулись домой в Хьюстон.

C 30 мая по 2 августа США провели успешную миссию по запуску астронавтов на частном американском ракете и космическом корабле на орбитальную станцию и возвращению их обратно. Это был первый в истории полет в космос на аппарате, созданном частной компанией.

2 августа Херли и Бенкен мягко приводнились в Мексиканском заливе у побережья штата Флорида.

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Марк Сировой

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