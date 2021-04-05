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Корабль SpaceX с экипажем перелетает с одной стороны МКС на другую – трансляция видео

05.04.2021, 14:03
Фото: NASA
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Сегодня, 5 апреля, на Международной космической станции проводится первая в истории перестыковка американского коммерческого космического корабля. Трансляцию обеспечивает YouTube-канал NASA.

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Экипаж из четырех астронавтов отстыковывает Crew Dragon "Resilience" компании SpaceX от фронтального порта модуля Harmony, чтобы после короткой "поездки" состыковаться с портом того же модуля в зените (вверху).

ОБНОВЛЕНО в 14:08. Есть подтверждение "мягкой" сцепки корабля с портом после перестыковки.

Схема: NASA

45-минутный маневр автономного перемещения подготовит к прибытию на МКС нового экипажа астронавтов NASA по миссии SpaceX Crew-2 в конце апреля.

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На борту "Дракона" – американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японец Соичи Ногучи.

  • Вчера, 4 апреля 2021-го, вертолет-дрон установили на поверхности Марса, сбросив его с высоты 10 см из-под марсохода Perseverance. Смотрите фото. Есть дата первого в истории полета.
  • Ранее Perseverance обстрелял лазером "странный камень" для анализа и показал его.

Смотрите видео: "Блогер" незаконно проник на полигон Маска и заглянул внутрь космического корабля

Евгений Пилипенко
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nasa spacex космос мкс crew dragon корабль стыковка resilience
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