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Что-то пошло не так. Обломок ракеты SpaceX упал на поле американского фермера – фото

05.04.2021, 08:19
Что-то пошло не так. Обломок ракеты SpaceX упал на поле американского фермера – фото - Фото
Скриншот из видеозаписи Tri-cityherald.com/Shannon Hofstad

В конце марта 2021 года в сельской местности северо-восточного американского штата Вашингтон нашли обломки космической ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Об этом пишет местная газета tri-cityherald.com.

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По данным газеты, вечером 25 марта жители удаленного о центров цивилизации региона США заметили в небе пылающие "метеориты". Один из них – ракетный резервуар высокого давления с композитной оболочкой – упал на территории фермы в Грант-Каунти, оставив вмятину до 10 см в глубину.

Представители SpaceX подтвердили местной полиции, что это таки часть второй ступени их ракеты, не лучшим образом сведенной с орбиты (ее фрагменты не должны были упасть в этом районе).

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После большинства запусков компании с Космического побережья США во Флориде вторую ступень ракеты затапливают в океане южнее Австралии; при полярных запусках, которые чаще осуществляют из Калифорнии – в другом районе.

Фото: Grant County Sheriff's Office
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Евгений Пилипенко
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