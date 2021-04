Пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon успешно состыковался с МКС – видео

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon Endeavour компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией. Об этом сообщает в Twitter аэрокосмическое агентство США NASA.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Корабль доставил на станцию четырех астронавтов экипажа Crew-2. На станции также находятся члены экипажа Crew-1, которые прибыли в ноябре 2020-го на корабле Crew Dragon Resilience.

В NASA показали несколько этапов сегодняшней стыковки.

На этом видео запечатлено сближение Crew Dragon Endeavour с МКС. В NASA предлагают поискать на этих же кадрах корабль Crew Dragon Resilience. Впервые в истории к МКС пристыкованы сразу два "дракона" компании Илона Маска SpaceX.

Читайте также: SpaceX запустит украинский спутник: названа сумма контракта

Stunning views as Crew Dragon Endeavour approaches the @Space_Station . Can you spot Crew Dragon Resilience which is currently docked? pic.twitter.com/cbmvhw088n

А на этих кадрах запечатлен вблизи непосредственно сам процесс стыковки:

Soft capture confirmed! At 5:08am ET (9:08 UT), Crew Dragon Endeavour arrived at the @Space_Station for the second time in its history. Next, the capture hooks will connect the spacecraft to the orbiting laboratory. pic.twitter.com/VdX8VPHeOH