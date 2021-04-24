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Пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon успешно состыковался с МКС – видео

24.04.2021, 14:47
Пилотируемый корабль SpaceX Crew Dragon успешно состыковался с МКС – видео - Фото
Стыковка корабля Crew Dragin Endeavour и МКС (фото - ISS, Twitter)

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon Endeavour компании SpaceX успешно состыковался с Международной космической станцией. Об этом сообщает в Twitter аэрокосмическое агентство США NASA.

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Корабль доставил на станцию четырех астронавтов экипажа Crew-2. На станции также находятся члены экипажа Crew-1, которые прибыли в ноябре 2020-го на корабле Crew Dragon Resilience.

В NASA показали несколько этапов сегодняшней стыковки.

На этом видео запечатлено сближение Crew Dragon Endeavour с МКС. В NASA предлагают поискать на этих же кадрах корабль Crew Dragon Resilience. Впервые в истории к МКС пристыкованы сразу два "дракона" компании Илона Маска SpaceX.

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А на этих кадрах запечатлен вблизи непосредственно сам процесс стыковки:

Сейчас NASA ведет трансляцию прибытия экипажа Crew-2 на станцию:

Это второй полет многоразовой спускаемой капсулы Crew Dragon Endeavour на МКС. Первым был тест-полет в мае – августе 2020-го, тогда SpaceX впервые доставила на станцию двух астронавтов и вернула их на Землю.

  • 23 апреля экипаж Crew-2 отправился на МКС. Ракета-носитель Falcon 9 "забросила" в космос корабль Crew Dragon Endeavour с Космического центра им. Кеннеди во Флориде. Как это было - смотрите здесь.
  • Прибывшие на МКС астронавты проработают на станции около полугода и вернутся 31 октября в капсуле, которая спустится на парашютной системе в Атлантику у берегов США.

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Марк Сировой
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