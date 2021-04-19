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Впервые в истории | Первый полет на Марсе. Трансляция NASA видео

19.04.2021, 08:14
Фото: NASA/JPL-Caltech
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Сегодня, 19 апреля в 13:15 по киевскому времени, Аэрокосмическое управление США начнет трансляцию исторической операции в рамках миссии Mars 2020, в рамках которой легчайший вертолет Ingenuity – мини-компаньон марсохода Perseverance – попробует совершить первый полет на Красной планете.

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Ровер будет наблюдать за этим с дистанции >60 м. По плану, дрон должен подняться со скоростью ~1 м/с на высоту около трех метров и за полминуты пролететь некоторое расстояние, после чего мягко "приземлиться". Инженеры надеются, что при этом он не опрокинется, чтобы можно было запустить его еще не раз.

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У вертолета сейчас немного запылена солнечная панель.

Смотрите видео: NASA показало мозголомный мир пары сверхмассивных черных дыр

Фото и видео возможного полета появятся спустя несколько часов.

Полет в атмосфере Марса, где давление у поверхности планеты в 170 раз меньше земного, – задача нетривиальная.

СПРАВКАIngenuity будет использовать вращающиеся в противоположных направлениях соосные винты. Оснащенность – HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, передатчик данных на ровер. Энергию будет брать от солнечных батарей. Планируется до пяти полетов. Масса 1,8 кг, высота на опорах 0,8 м, диаметр винтов 1,2 м (~2537 оборотов в минуту), объем шасси 14 см3, мощность 220 Вт, батарея 35-40 Вт⋅ч; время полета 90 с, радиус до 300 м, высота до 10 м; макс. скорость: горизонтальная 10 м/с, вертикальная 3 м/с. Стоимость проекта ~$85 млн.

Формально, это не первый "полет" в атмосфере Марса. При спуске роверов Curiosity и Perseverance NASA использовало технологию "летающего крана", который после отсоединения парашютов за счет реактивных двигателей мягко опускал марсоходы на поверхность, а затем улетал в сторону и разбивался. Полет Ingenuity – первый с использованием лопастей и атмосферы планеты.

Запланированное событие вызвало ажиотаж в соцсетях. Видео в поддержку NASA записал бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который закончил спич цитатой из культового фильма "Хищник": "К вертолету!"

Смотрите фото: Perseverance заехал в опасную для колес зону: снимки с "каменного поля"

Евгений Пилипенко
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Арнольд Шварценеггер nasa вертолет технологии дрон Марс космос испытание марсоход полет Perseverance Ingenuity
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