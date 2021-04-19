Сегодня, 19 апреля в 13:15 по киевскому времени, Аэрокосмическое управление США начнет трансляцию исторической операции в рамках миссии Mars 2020, в рамках которой легчайший вертолет Ingenuity – мини-компаньон марсохода Perseverance – попробует совершить первый полет на Красной планете.
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Ровер будет наблюдать за этим с дистанции >60 м. По плану, дрон должен подняться со скоростью ~1 м/с на высоту около трех метров и за полминуты пролететь некоторое расстояние, после чего мягко "приземлиться". Инженеры надеются, что при этом он не опрокинется, чтобы можно было запустить его еще не раз.
У вертолета сейчас немного запылена солнечная панель.
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Фото и видео возможного полета появятся спустя несколько часов.
Полет в атмосфере Марса, где давление у поверхности планеты в 170 раз меньше земного, – задача нетривиальная.
Формально, это не первый "полет" в атмосфере Марса. При спуске роверов Curiosity и Perseverance NASA использовало технологию "летающего крана", который после отсоединения парашютов за счет реактивных двигателей мягко опускал марсоходы на поверхность, а затем улетал в сторону и разбивался. Полет Ingenuity – первый с использованием лопастей и атмосферы планеты.
Запланированное событие вызвало ажиотаж в соцсетях. Видео в поддержку NASA записал бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который закончил спич цитатой из культового фильма "Хищник": "К вертолету!"
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