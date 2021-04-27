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"Вероятно, многие погибнут". Начало покорения Марса не обойдется без жертв, считает Маск

27.04.2021, 06:44
Илон Маск (фото - ЕРА)

Несмотря на сильнейшие риски для здоровья и жизни, недостатка в желающих отправиться покорять Марс и строить там базу для постоянного проживания людей не будет. В этом уверен глава космической компании SpaceX Илон Маск, о чем заявил в интервью учредителю Фонда X-Prize Питеру Диамандису в эфире CNN Business.

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Он убежден, что из-за неподконтрольных людям угроз для существования человечества (падение астероида, мировая война, другой глобальный катаклизм) люди обязаны стать межпланетным видом.

"Если честно, то, вероятно, многие вначале погибнут. Там непросто. Да, это не для каждого. Мы никого не заставляем лететь, все будет на добровольной основе", – сказал он.

При этом, по его словам, желающих отправиться в такой путь будет предостаточно.

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"Это будет славное приключение, поразительный опыт. Да, можно умереть. Будет некомфортно и, вероятно, не будет хорошей пищи и всех привычных вещей. Но если трудное и опасное путешествие, из которого ты можешь не вернуться живым, выглядит для вас привлекательно, то Марс лучше всего для него подходит", – добавил Маск.

Бизнесмен сравнил будущих первых путешественников на Марс с людьми из экспедиции 1914 года под руководством Эрнеста Шеклтона, которые пытались пересечь Антарктиду.

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Евгений Пилипенко
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