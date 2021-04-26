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Последние запуски "горящей ракеты". В космос летит секретный груз Пентагона – трансляция видео

26.04.2021, 11:35
Ракета Delta IV Heavy в сборочном ангаре (фото — ULA)
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На 26 апреля (23:46 вечера по Киеву) с площадки SLC-6 на авиабазе ВВС США "Ванденберг" в Калифорнии запланирован запуск сверхтяжелой ракеты Delta IV Heavy компании United Launch Alliance. Носитель должен вывести на промежуточную орбиту засекреченный спутник американских военных. Это 13-й запуск ракеты в конфигурации "Хэви". 

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За несколько секунд до отрыва ракеты от земли в систему двигателей для их охлаждения впрыскивается жидкий водород, который вспыхивает. После этого подается кислород и происходит наращивание тяги. Когда горит "неподкисленный" O2 водород, со стороны кажется, будто бы случилась авария и ракета сейчас взорвется. Это особенность Delta IV Heavy.

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Трансляция закончится сразу после "отстреливания" половинок головного обтекателя. Таймлайна после этого нет: все секретно.

Транспортировка ракеты на стартовый стол (нажмите фото выше, чтобы увеличить его)

СПУТНИК. Какая полезная нагрузка в миссии NROL-82 – неизвестно. В сообществах любителей космоса спекулируют, будто бы там 19-тонный разведспутник KH-11 (18) Kennen от Lockheed Martin, который могут вывести на слегка эллиптическую орбиту 260×1000 км. Предыдущий KH-11 (17) был запущен на необычную орбиту 74°; это наталкивает на мысль, что аппарат, возможно, был вариантом секретного спутника Misty.

Предполагается, что оптика этих спутников с главным зеркалом до 2,4 м в диаметре позволяет им получать изображения поверхности Земли до ~15 см на пиксель.

Заказчик – Национальное разведуправление и Космические силы США.

РАКЕТА. Delta IV Heavy – двухступенчатая одноразовая ракета компании Boeing (оператор – United Launch Alliance), самая тяжелая в семействе "Дельта". Один ее запуск обходится налогоплательщикам в сумму не менее $400 млн. Обладает второй наибольшей выводимой полезной нагрузкой среди всех эксплуатируемых ракет в мире после Falcon Heavy от SpaceX. Высота этой вариации ракеты-носителя составляет около 71 м, а ее стартовая масса в полной загрузке — до 733 т. Она несет почти 1,8 млн л жидкого водорода (топливо) и жидкого кислорода (окислитель). На первой ступени — двигатели RS-68А, на второй — RL-10B-2.

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Два ракетных ускорителя закреплены по бокам центральной 41-метровой маршевой ступени, диаметр которой 5,1 м. У Delta IV Heavy — почти 14-метровая вторая ступень и удлиненный головной обтекатель длиной свыше 19 м.

Нажмите схему выше, чтобы ее увеличить

В этом варианте носитель способен забросить до 28,4 т груза на круговую низкую околоземную (высота ~200 км, наклонение 28,7°), до 26 т – на круговую МКС (~407 км, 51,6°), до 23,6 т – на круговую низкую околоземную (~200 км, 90°), до 14,2 т – на эллиптическую геосинхронную переходную (35 786×185 км, 27°) и до 6,6 т – на геосинхронную круговую (35 786 км, 0°).

Пока что погодные условия таковы, что вероятность старта сегодня ~40%.

  • Фотогалерея миссии NROL-82. Это один из последних запусков, где используют Delta IV Heavy.
Евгений Пилипенко
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пентагон Delta IV спутник космос разведка запуск ракета старт полет Delta IV Heavy NROL-82
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