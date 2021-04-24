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У России сгорел еще один военный спутник – росСМИ

24.04.2021, 15:39
У России сгорел еще один военный спутник – росСМИ - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

У России сгорел военный спутник "Меридиан 2", сообщает пропагандистский российский ресурс ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны США NORAD. Это второе сообщение о сгоревшем спутнике РФ в апреле.

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Сообщается, что 23 апреля спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли. Он был разработан по заказу Минобороны РФ, использовался как в гражданских, так и в военных целях, в частности, для передачи команд управления.

Сейчас на сайте компании Leo Labs, которая занимается отслеживанием спутников, орбита "Меридиан 2" не отображается, в отличие от "Меридиан 1", "3" и других спутников этой серии.

В ТАСС пишут, что "Меридиан 2" был запущен 21 мая 2009 года. Он не вышел на целевую орбиту из-за преждевременного отключения третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а", однако возможность частичной эксплуатации сохранилась.

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Марк Сировой
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сгорел Россия спутник космос орбита Меридиан 2
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