Российский военный спутник сошел с орбиты и сгорел над Тихим океаном – росСМИ

Российский военный спутник "Космос-2525" сошел с орбиты и сгорел в плотных слоях атмосферы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Командования воздушно-космической обороны США.

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По этим данным, спутник сошел с орбиты 1 апреля, говорится в сообщении.

Агентство уточняет, что спутник "Космос-2525" был запущен в интересах Минобороны России с космодрома Плесецк в Архангельской области 29 марта 2018 года на ракете-носителе "Союз-2.1в". В тот же день он был выведен на целевую орбиту и принят на управление. Официальных данных о назначении спутника нет.

РИА Новости со ссылкой на данные сайта space-track.org сообщает, что спутник разрушился над Тихим океаном.

По данным Немецкой волны, аппарат был разработан и произведен корпорацией ВНИИЭМ – российским приборостроительным предприятием в структуре Роскосмоса.

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Вадим Ребрина

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