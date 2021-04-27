Американские и европейские ученые разработали и намерены собрать межзвездный зонд Interstellar. Его задача – выход за пределы Солнечной системы и передача сведений о том, что происходит на расстоянии примерно в 1000 раз дальше, чем от Солнца до Земли, пишет Европейский союз наук о Земле.

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Проект аппарата с восемью инструментами на борту уже есть: его разработали при участии сотен астрофизиков, планетологов, космологов и инженеров. Проект курирует Университет им. Хопкинса в Балтиморе (США).

Пять приборов будут изучать магнитные поля, космическое излучение, солнечный ветер и плазменные волны, еще один – регистрировать частицы межзвездной пыли. Оставшиеся два инструмента – это фотокамеры: инфракрасная и оптическая.

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Устройство зонда относительное простое – и потому предположительно долговечное (>50 лет). Его, как и другие удаленные от Солнца аппараты, запитают от радиоизотопного источника энергии.

По замыслу авторов, зонд могут запустить в ближайшие 10-12 лет. Примерно к 2050 году он долетит до внешней границы гелиосферы, которую формирует солнечный ветер.

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В итоге он удалится на 149 млрд км от нашей планеты и будет изучать свойства межзвездной среды, передав на родину первые снимки Солнечной системы и ее гелиосферы с такого расстояния. Ученые надеются подтвердить наличие внегалактического фонового излучения, которое происходит от света первых звезд мироздания.

Только два зонда (американские аппараты Voyager 1 и Voyager 2) вышли за пределы Солнечной системы в межзвездное пространство. Но их "древнее" по сравнению с нынешними технологиями оснащение и постепенный выход приборов из строя не позволяют ученым взяться за изучение таких далей. Вскоре эти аппараты "замолчат" навсегда.

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Евгений Пилипенко

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