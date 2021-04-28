"Самый одинокий человек в истории". Умер Майкл Коллинз – участник полета на Луну: видео

Сегодня, 28 апреля, в возрасте 90 лет умер астронавт Майкл Коллинз, который в 1969 года летал к Луне на корабле Аполлон-11. Об этом сообщает NASA.

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"В качестве пилота командного модуля Аполлона-11 – некоторые называли его "самым одиноким человеком в истории" – в то время как его коллеги впервые ступили на Луну, он помог нашей стране достичь решающего рубежа", – сказал глава администрации NASA Стив Юрчик.

Коллинз был командиром экипажа и пилотировал командный модуль на орбите Луны, когда Нил Армстронг и Базз Олдрин впервые вышли на ее поверхность. Из участников миссии сейчас жив только Олдрин, Армстронг умер в 2012 году.

NASA сделало видео в честь Коллинза.

В NASA также отмечают его достижения в миссии Джемини и в качестве пилота ВВС.

А аэрокомическом агентстве назвали Коллинза настоящим пионером и неутомимым популяризатором космоса.

"Его собственные выдающиеся достижения, его статьи о своем опыте и его руководство Национальным музеем авиации и космонавтики помогли широко осветить работу всех, которые помогал нашей стране добиться величия в авиации и космосе. Несомненно, он вдохновил новое поколение ученых, инженеров, летчиков-испытателей и космонавтов", – сказал Юрчик.

Семья Коллинза сообщила, что он умер от рака. Последние дни он провел мирно, в окружении родных.

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Наталия Медведева

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