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Марсианский вертолет хотели отправить в рекордный вояж, а он не взлетел. Названа причина

30.04.2021, 07:56
Марсианский вертолет хотели отправить в рекордный вояж, а он не взлетел. Названа причина - Фото
Вертолет Ingenuity (фото — NASA)

29 апреля мини-вертолет Ingenuity не выполнил запланированный четвертый полет в кратере Езеро на Марсе. Об этом сообщил оператор миссии в Лаборатории реактивного движения NASA. 

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Там пишут, что выявленная ранее проблема заключается в том, что каждый раз, когда вертолет пытается взлететь, с вероятностью 15% будет наблюдаться истечение времени "сторожевого" таймера, а не переход в режим полета.

"Сегодняшняя задержка соответствует этим ожиданиям и не препятствует полетам в будущем, – добавили в NASA. – Вертолет в порядке. Полученные данные указывают, что он не перешел в режим, который необходим для выполнения полета".

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Команда планирует новую попытку полета на сегодня, 30 апреля. Результат будет известен до 18:00 по киевскому времени.

Вертолет планируют поднять на 5 м и со скоростью ~3,5 м/с отправить на юг на расстояние ~84 м. Затем он повернет назад и сядет после суммарных 133 м полета. Вояж займет примерно 117 секунд.

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СПРАВКАIngenuity использует вращающиеся в противоположных направлениях соосные винты. Оснащенность – HD-камера и камера с солнечным трекером для навигации, передатчик данных на ровер. Энергию берет от солнечных панелей. Планируется до пяти полетов. Масса 1,8 кг, высота на опорах 0,8 м, диаметр винтов 1,2 м (до ~2537 оборотов в минуту), объем шасси 14 см3, мощность 220 Вт, батарея 35-40 Вт⋅ч; время полета до 90 с, радиус до 300 м, высота до 10 м; макс. скорость: горизонтальная 10 м/с, вертикальная 3 м/с. Стоимость проекта ~$85 млн.

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Евгений Пилипенко
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