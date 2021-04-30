Марсианский вертолет хотели отправить в рекордный вояж, а он не взлетел. Названа причина
29 апреля мини-вертолет Ingenuity не выполнил запланированный четвертый полет в кратере Езеро на Марсе. Об этом сообщил оператор миссии в Лаборатории реактивного движения NASA.
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Там пишут, что выявленная ранее проблема заключается в том, что каждый раз, когда вертолет пытается взлететь, с вероятностью 15% будет наблюдаться истечение времени "сторожевого" таймера, а не переход в режим полета.
"Сегодняшняя задержка соответствует этим ожиданиям и не препятствует полетам в будущем, – добавили в NASA. – Вертолет в порядке. Полученные данные указывают, что он не перешел в режим, который необходим для выполнения полета".
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Команда планирует новую попытку полета на сегодня, 30 апреля. Результат будет известен до 18:00 по киевскому времени.
Вертолет планируют поднять на 5 м и со скоростью ~3,5 м/с отправить на юг на расстояние ~84 м. Затем он повернет назад и сядет после суммарных 133 м полета. Вояж займет примерно 117 секунд.
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