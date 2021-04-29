Использовав тяжелую ракету Long March 5В, Китай сегодня утром в 06:23 по киевскому времени успешно вывел на 370-километровую промежуточную орбиту 22,5-тонный главный модуль своей будущей станции Tianhe, который будет служить как жилище, стыковочный отсек и лаборатория.

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Китай подошел к задаче с избытком: помимо Tianhe ("Тяньхэ"), который уже на орбите, на Земле осталась его копия, собранная на случай аварийного запуска с космодрома Вэньчан.

Процесс сборки Китайской космической станции (ККС) из трех модулей займет около года, на это уйдет десять запусков, не считая сегодняшнего. Ее разместят на высотах до 450 км.

Корабли Tianzhou ("Тяньчжоу", грузовой беспилотный) и Shenzhou ("Шэньчжоу", для экипажей) смогут стыковаться с передним и надирным портами.

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Чтобы пристыковаться к радиальным портам главного модуля, два научных отсека Wentian и Mengtian ("Вэньтянь" и "Мэньтянь", их запустят в первой и второй половине 2022-го) поочередно пристыкуются к фронтальному порту на Tianhe: только там есть аппаратура сближения. После манипулятор их "вручную" перестыкует на целевую сторону.

На заключительной стадии формирования ККС на орбиту рядом с ней выведут автономный модуль "Сюньтянь": он оснащен телескопом.

Грузы на ККС будет доставлять Tianzhou, который в космос подбрасывает ракета Сhang Zheng 7A. Первая беспилотная операционная миссия запланирована на май, пилотируемая – на июнь. Shenzhou-12 доставит на основной модуль станции троих тайконавтов.

Станцию страна будет использовать около 15 лет как астрофизическую и биомедицинскую лабораторию, а также для других задач. Поскольку по геополитическим мотивам КНР запрещено работать по проекту Международной космической станции, Пекину приходится разрабатывать собственные программы, что там последовательно и делают.

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Евгений Пилипенко

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