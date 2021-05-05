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На выходных нас ждет неконтролируемое падение китайской ракеты. Где – неизвестно: видео видео

05.05.2021, 13:12
Cкриншот из видеозаписи
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Космические силы США отслеживают 20-тонную ступень китайской тяжелой ракеты Long March 5В, которая "вышла из-под контроля" и вскоре упадет на Землю. Как пишет CNN, представитель Пентагона Майкл Ховард сообщил, что 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США будет предоставлять обновления о местоположении ступени на Space Track.

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29 апреля 2021 года ракета доставила на орбиту основной 22-тонный модуль будущей китайской станции.

Между тем, известный любитель космоса Джонатан Макдауэлл, ученый Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики в Кембридже, не считает ситуацию чем-то страшным: "Я не думаю, что люди должны принимать какие-то меры предосторожности. Риск того, что от падения будет какой-то ущерб (его нельзя исключить), невероятно мал. Я бы не переживал и спокойно спал".

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Он ожидает, что ступень войдет в плотные слои атмосферы "между 8 и 10 мая" и "некоторые довольно крупные куски упадут на поверхность", не сгорев в атмосфере.

"И за этот двухдневный период она облетит мир 30 раз. Ступень движется со скоростью ~30 000 км/ч. Если вы ошибетесь на час, угадывая, когда она упадет, то вы промахнетесь с точкой падения на ~30 000 км", – объяснил ученый.

Пролет Tianhe:

Позднее у себя в Twitter он добавил, что самый честный сейчас прогноз: "Вероятно, на выходных. Где-то на Земле". Поэтому Макдауэлл призвал людей не верить никому, кто скажет – "слышал, что обломки упадут точно вон там". По его словам, невозможно предсказать такое, если только до падения не остается пара часов.

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Астрофизик говорит, что, вероятно, обломки упадут в океан; просто потому, что он занимает большую часть поверхности Земли. Скорее всего, это случится в Тихом океане. Отслеживать движение ступени можно здесь или здесь.

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Видео кувыркающейся ступени и модуля станции: Agena

Евгений Пилипенко
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Китай технологии космос станция ракета полет Long March 5В Tianhe ККС Джонатан Макдауэлл
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