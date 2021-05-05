В NASA смоделировали падение астероида на Землю: поможет только эвакуация

Современные технологии не смогут остановить столкновение астероида с Землей. К такому выводу пришла группа экспертов из космических агентств США и Европы во время недельных учений в конце апреля 2021 года, сообщает Businessinsider.

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По сценарию учений, астероид приближался к Земле с расстояния около 56 млн км и мог упасть на нее в течение шести месяцев.

С каждым днем учений участники узнавали больше информации о размере астероида, его траектории и вероятности столкновения.

Эксперты установили, что ни одна из существующих на Земле технологий не может остановить столкновение с астероидом за шесть месяцев.

Рассматривался вариант с запуском космического корабля, который мог бы попытаться уничтожить или сбить астероид с пути, а также попытка разрушить астероид с помощью ядерного взрыва.

Эксперты пришли к выводу, что за шесть месяцев космический корабль с такой миссией запустить бы не успели. В то же время, NASA наиболее серьезно относится именно к такой стратегии, и планирует провести эксперимент: к концу 2021 года космический корабль направится к астероиду Диморфос и попытается сбить его с траектории осенью 2022 года.

Ядерный взрыв мог бы значительно снизить риск урона от падения астероида, но при достаточно больших (от 30 до 800 метров) размерах небесного тела неизвестно, какие повреждения ему нанес бы ядерный взрыв.

Все, что можно было бы успеть сделать за такой срок – эвакуировать жителей районов, которым угрожает опасность, считают эксперты.

В NASA подчеркнули, что никакие из известных на данный момент астероидов не представляют угрозы для Земли. В то же время, около двух третей астероидов размером более 100 м остаются неоткрытыми и потенциально способны нанести ущерб.

5 марта 2021 года мимо Земли пролетел астероид Апофис на расстоянии 17 млн км. В 2029 году он может приблизиться к Земле на расстояние 32 000 км.

Денис Юдин

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