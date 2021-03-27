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NASA переоценило риски сближения с Землей опасного астероида Апофис

27.03.2021, 19:55
NASA переоценило риски сближения с Землей опасного астероида Апофис - Фото
Скриншот с видео

Космическое агентство США NASA переоценило риски сближения с Землей астероида Апофис. Ожидалось, что астероид может сблизиться с Землей в 2029, 2036 или 2068 годах. Сейчас в NASA говорят, что в ближайшие 100 лет этого не произойдет, сообщает пресс-служба агентства.

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NASA считало Апофис одним из самых опасных для Земли астероидов после его открытия в 2004 году. Специалисты предсказывали, что он может сблизится с Землей в 2029 и 2036 года. Позднее эти прогнозы опровергли, но оставался риск столкновения в 2068 году. Однако теперь, на основе нового анализа, агентство отклонило эту угрозу.

Размер названного в честь древнеегипетского бога хаоса и тьмы, Апофиса, по оценкам, составляет 340 м в диаметре.

5 марта астероид пролетел мимо Земли в пределах 17 млн км от планеты. Астрономы смогли использовать радиолокационные наблюдения, чтобы уточнить свою оценку опасности.

Следующее сближение должно произойти 13 апреля 2029 года. Ожидается, что в этот день астероид пройдет в пределах 32 000 км от поверхности Земли. Это примерно одна десятая расстояния между Землей и Луной. Во время этого сближения Апофис будет виден наблюдателям в Восточном полушарии Земли, включая Азию, Африку и некоторые части Европы. Ни телескоп, ни бинокль не понадобятся.

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Вадим Ребрина
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НАСА астрономия астероид
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