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Малыш Йода на орбите. SpaceX показали милый индикатор невесомости – фото с корабля

05.05.2021, 07:56
Малыш Йода на орбите. SpaceX показали милый индикатор невесомости – фото с корабля - Фото
Корабль Crew Dragon приближается к стыковочному порту (фото — NASA)

Астронавты миссии Crew-2, которые в конце апреля на корабле Crew Dragon Endeavour прибыли на Международную космическую станцию, взяли с собой в качестве индикатора невесомости Малыша Йоду. Снимок игрушки с орбиты показали в Twitter компании SpaceX Илона Маска.

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"#MayThe4thBeWithYou", – написано в твите в честь Дня "Звездных войн".

Это неофициальный праздник поклонников культовой киносаги Джорджа Лукаса. Дату 4 мая выбрали не случайно, а из-за знаменитой цитаты "May the Force be with you" ("Да пребудет с тобой Сила"), которую обыгрывают как "May the fourth be with you" (от англ. fourth – четвертый и May – май).

СПРАВКА. Малыш Йода (Baby Yoda), он же Грогу – персонаж американского фантастического спейс-вестерна "Мандалорец" авторства Джона Фавро. Сериал – составная часть "Звездных войн", главные герои – охотник за головами Дин Джарин и его компаньон Малыш Йода. Грогу принадлежит к той же инопланетной расе, что и мастер-джедай Йода.

При полете экипаж испытывает столько волн перегрузок, сколько ступеней есть у ракеты. Микрогравитация (называемая "невесомостью") наступает, когда корабль выходит на орбиту. На достижение этого момента на высоте ~200 км уходит обычно до 10 минут полета.

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Когда именно он наступает, люди "узнают" по дрейфу небольшой мягкой игрушки, которую берут с собой, хотя этот момент никак не спутать с другим по ощущениям. Поскольку члены экипажа пристегнутые лежат в антиперегрузочных креслах, они при появлении состояния невесомости никак не двигаются – в отличие от игрушки.

Какой-то важной функции "индикатор" не выполняет: все условия и состояния можно узнавать по показаниям аппаратуры. Это скорее просто талисман. 

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После этого астронавты проверяют показатели бортовой аппаратуры и снимают скафандры. Начинается перелет к МКС.

Скрин

Подписчики микроблога SpaceX гадают, что в пакетике, который держит игрушечный Малыш Йода.

  • 23 апреля экипаж Crew-2 отправился на МКС. Ракета-носитель Falcon 9 "забросила" в космос корабль Crew Dragon Endeavour с Космического центра им. Кеннеди во Флориде. Как это было - смотрите здесь.
  • Прибывшие на МКС астронавты проработают на станции около полугода и вернутся 31 октября в капсуле, которая спустится на парашютной системе в Атлантику у берегов США.

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Евгений Пилипенко
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spacex космос мкс crew dragon Йода невесомость микрогравитация индикатор
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