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Космос | Украина поставит дополнительные 10 двигателей для европейской ракеты Vega

30.04.2021, 12:44
Украина поставит дополнительные 10 двигателей для европейской ракеты Vega - Фото
Ракета Vega на взлете (фото — CNES, ESA, Arianespace, Optique Video CSG, S Martin, 2018)

Итальянская компания Avio S.p.A., главный подрядчик для космической ракеты легкого класса Vega, покупает 10 дополнительных двигателей РД-843 у КБ Южное и завода Южмаш. Об этом сообщила пресс-служба последнего.

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В Италии подтвердили готовность к расширению сотрудничества еще 28 апреля. Сумма контракта – почти €6 млн.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, договоренность "свидетельствует о надежности и конкурентности инженерных разработок украинской ракетно-космической отрасли". На Южмаше выразили благодарность дипломатам, которые были на связи с руководством Avio S.p.A. и Итальянским космическим агентством.

Смотрите видео: Ракета Vega с украинским двигателем унесла в космос аппарат разведки

Действующий контракт на поставку 11 блоков маршевого двигателя рассчитан до 2023 года; семь блоков уже поставлены, еще один отгрузят заказчику в ближайшее время, а три находятся в процессе сборки. Всего за время сотрудничества поставлено >20 блоков.

Особенность украинского блока – возможность многократного запуска во время полета (до пяти включений), благодаря чему обеспечивается разведение спутников на различные орбиты.

СПРАВКА. Одноразовая четырехступенчатая ракета легкого класса Vega – совместный проект Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства. Предназначена для вывода спутников массой до 2000 кг на низкую опорную и полярную круговую орбиту высотой до 700 км. Стартовая масса ракеты – 137 т, длина – 30 м, диаметр – 3 м. Подробные характеристики Vega доступны на английском.

Vega на 65% разработана и собрана в Италии, остальные 35% узлов ракеты обеспечивают Франция (15%), Испания (6%), Бельгия (5,63%), Нидерланды (3,5%), Швейцария (1,34%), Швеция (0,8%) и Украина.

Стоимость запуска Vega (только ракеты с топливом) — €25 млн при условии двух запусков за год, и €22 млн, если запусков четыре. После 14 идеальных миссий Vega отказала в первый раз 11 июля 2019 года из-за дефекта конструкции теплозащиты 2-й ступени, и второй – 17 ноября 2020-го из-за дефекта сборки ступени.

Блок маршевого двигателя РД-843 на четвертой ступени Vega разработали в КБ Южном и серийно производят на "Южмаше" в Днепре.

Евгений Пилипенко
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