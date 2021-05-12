Запущенный 44 года назад зонд Voyager 1 с августа 2012 года летит уже не в гелиосфере Солнечной системы. С удалением от Солнца затихли солнечные возмущения на разных частотах, что позволило аппарату зарегистрировать едва заметный, но устойчивый "гул" крайне разреженного ионизированного межзвездного газа. Об этом пишет NASA.

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Изучая данные из таких далей, ученые за счет показаний прибора Plasma Wave System у зонда выявили в узкой полосе частот очень слабый монотонный радиосигнал. Для наглядности его перевели в звуковой.

"Мы фиксируем слабое, постоянное "гудение" газа межзвездного пространства", – подчеркнули они.

СПРАВКА. "Вояджер-1" – самый далекий рукотворный объект и первый космический аппарат, фактически покинувший Солнечную систему, хотя чисто формально это не так: границу Солнечной системы некоторые ученые "установили" за пределами гипотетического Облака Оорта в 50 000 – 100 000 а. е. от звезды. Это сильно разреженная в пространстве совокупность небольших космических объектов (кометы, глыбы, проч.), на которых все еще влияет гравитация звезды. Чтобы добраться до внутреннего края ОО, у Voyager 1 уйдет ~240 лет, до внешнего – до 30 000 лет. Сейчас Voyager 1 находится на расстоянии <153 а.е. от Солнца, это примерно 22,9 млрд км.

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Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Astronomy, сравнили состояние межзвездной среды недалеко от "расплывчатой" внутренней границы Солнечной системы с легкой моросью, фоновый шум которой дополняется время от времени (в периоды возмущений на Солнце) "разрядами молний, после чего все снова затихает".

За счет таких крупиц информации из-за пределов гелиосферы ученые понемногу разбираются, как межзвездная среда взаимодействует с излучением от Солнца, и как ее "борьба" с ним формирует/меняет пузырь гелиосферы.

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Исследователи полагают, что межзвездная плазма характеризуется более высоким уровнем фоновой активности, чем считалось ранее. Ниже – тот самый фоновый "гул", записанный за годы наблюдений:

"Жесткий диск" Voyager 1 позволяет сохранять примерно 70 килобайт данных. NASA при помощи наземной сети радиотелескопов Deep Space Network считывает данные приборов зонда со скоростью ~160 бит в секунду. Радиосигнал с такого расстояния идет >21 ч.

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Бледно-голубая точка. NASA показало обновленное легендарное фото.

В декабре 2020 года зонд NASA New Horizons с расстояния почти в 50 а.е. от Солнца сфотографировал участок звездного поля, где летит Voyager 1.

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Евгений Пилипенко

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