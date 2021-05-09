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Падение китайской ракеты на Землю: отслеживание обломков в прямом эфире – трансляция видео

09.05.2021, 05:50
Иллюстрация: pixabay.com
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обновлено

Отработавшая ступень китайской ракеты Long March-5B на очередном витке орбиты вошла в атмосферу и вскоре упадет. Об этом пишет 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

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Финальное вхождение в атмосферу произойдет на скорости около 7,8 км/с, после чего металл разогреется до температуры плавления. Где точно произойдет падение, узнают уже пост-фактум.

Открыть интерактивную карту от программиста Мейтана Веста из Национального автономного университета Мексики. Китайское национальное космическое управление лишь рано утром 9 мая начало обновлять информацию о возможных координатах падения. 

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Любители космоса сняли пролет ступени над Иорданией и Израилем:

ОБНОВЛЕНО в 5:40. 18-я эскадрилья перепостила сообщение своего сотрудника @Skitt0608 с сообщением: "Пообщался с командой. Есть признаки того, что ракета упала. Как только они получат радарное подтверждение отсутствия ее на орбите (после 06:00 по Киеву), они выпустят окончательное сообщение. Можно перестать прятаться в бункерах".

По его мнению, это произошло над Индийским океаном после 06:00 утра "после пролета над Иорданией".

Новость дополняется...

Ранее военные США, которые отслеживают объекты в околоземном пространстве, заявили, что ступень с неделю назад вышла на "неконтролируемое падение" – оно ожидается 9-10 мая. Подконтрольная правительству КНР пресса написала, что такие заявления – это "хайп Запада" и "преувеличение".

29 апреля 2021 года эта ракета доставила на орбиту основной 22-тонный модуль будущей китайской станции.

Смотрите видео: SpaceX идет на рекорд: символический 10-й запуск одной и той же ракеты – трансляция

Евгений Пилипенко
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