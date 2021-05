Отработавшая ступень китайской ракеты Long March-5B на очередном витке орбиты вошла в атмосферу и вскоре упадет. Об этом пишет 18-я эскадрилья контроля космического пространства ВВС США.

Финальное вхождение в атмосферу произойдет на скорости около 7,8 км/с, после чего металл разогреется до температуры плавления. Где точно произойдет падение, узнают уже пост-фактум.

Открыть интерактивную карту от программиста Мейтана Веста из Национального автономного университета Мексики. Китайское национальное космическое управление лишь рано утром 9 мая начало обновлять информацию о возможных координатах падения.

Любители космоса сняли пролет ступени над Иорданией и Израилем:

Chinese Rocket seen over Jordan 5:11am | May 9, 2021 #LongMarch5 #ChineseRocket pic.twitter.com/qjLNERm08q

#CZ5B Confirmed sighting from Haifa Israel opprox 2:11 UTC. It was a little bit early and northern than predicted. Bright object on the left is Jupiter.@planet4589 pic.twitter.com/aJYbs0qoXy