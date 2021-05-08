9 мая в 09:42 утра по киевскому времени SpaceX планирует осуществить рекордный запуск частично многоразовой ракеты* Falcon 9. Еще никто в истории космонавтики не использовал первую ступень ракеты 10 раз.

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У Space Exploration Technologies Corp., компании Илона Маска, пока нет конкурентов на рынке повторно используемых носителей. Основные соперники SpaceX за коммерческие и правительственные контракты на выведение полезных нагрузок – американская ULA и европейская Arianespace. Плотный график запусков – также у Китая, меньше – у Индии.

Ценник одного запуска Falcon 9, по примерным оценкам, – около $52 млн.

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В точке старта на Космическом побережье Флориды в это время будет глубокая ночь – 02:42. Окно запуска одномоментное, то есть, если что-то ему помешает, старт перенесут на 09:21 утра десятого мая по Киеву.

В 10-й раз на орбиту отправится ступень B1051 (высота – >40 м). Впервые ее использовали 2 марта 2019 года – более двух лет назад, а крайний раз – 14 марта нынешнего. Ступень летала в шести миссиях Starlink, отправляла корабль Crew Dragon в первый демо-полет на орбитальную станцию, выводила спутники RСМ и SXM-7.

Если все пойдет по плану, B1051 спустя 8,5 минут автономно сядет на одном работающем двигателе на плавучую дрон-платформу Just Read The Instructions. Это произойдет в Атлантическом океане примерно в 631 км на северо-восток от точки запуска и будет показано в прямой трансляции, в том числе с камеры на ступени.

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Створки носового обтекателя ракеты также будут б/у-шные: они летали в миссии по выведению на орбиту спутника GPS III SV04. Их подберут в океане в 682 км от места старта.

Нынешняя миссия – запуск очередной партии из 60 интернет-спутников Starlink (~15 600 кг). SpaceX вывела на орбиту уже около 1500 таких аппаратов.

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum. Подробнее здесь.

* – речь идет не о всей ракете, а о ее многоразовой первой ступени. Слово "ракета" в заголовке не совсем корректно использовано исключительно для большего охвата аудитории, поскольку некоторые даже в 2021 году не слышали и не видели, как SpaceX многократно использует крупнейшую часть ракеты, мягко опуская ее из космоса на баржу в океане или на площадку недалеко от места старта.

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Евгений Пилипенко

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