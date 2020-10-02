Доставка на орбиту спутника GPS последнего поколения: трансляция запуска ракеты SpaceX

Завтра, 3 октября в 04:43 утра по Киеву, американская компания Илона Маска SpaceX запускает ракету Falcon 9 с четвертым GPS-спутником III поколения. Этот запуск состоится на 27 минут позднее другого: совсем рядом на Космическом побережье Флориды запустят ракету Antares с грузовым кораблем на МКС.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Заказчик запуска и оператор GPS – Космическое командование ВВС США.

ПОЛЕТ. Запуск состоится на площадке SLC-40 авиабазы ВВС США на мысе Канаверал в штате Флорида. У команды есть 15-минутное окно. Открыть таймлайн миссии с аппаратом GPS III Space Vehicle 04.

Первая ступень ракеты B1062 – совершенно новая. Спустя 8,5 минут после старта она должна мягко сесть на плавучую платформу Just Read The Instructions в Атлантическом океане примерно в 635 км от места старта – это можно будет увидеть в прямом эфире. Морские корабли чуть дальше, в 751 км, попробуют поймать в надводные сети падающие на парашютах половинки головного обтекателя.

СПУТНИК. GPS III SV04 весом 3880 кг и стоимостью в сотни миллионов долларов США разработан и собран компанией Lockheed Martin. Он обеспечивают невиданную ранее мощность сигнала и точность навигации – в три раза выше прошлой, имеют "усиленную в восемь раз" защиту от шумоподавления и 15-летний срок эксплуатации.

Аппарат (в собранном виде и уже под обтекателем) оснащен транслятором L1C-сигнала, что делает его совместимым с другими системами вроде европейского Galileo для гражданских.

СПРАВКА. GPS-спутники используются не только для навигации. С 1980 года, например, на них устанавливались детекторы ядерных взрывов, чтобы следить за возможными нарушениями ДНЯО. С середины 80-х аппараты также используют для отслеживания сигналов бедствия – на море, в воздухе и так далее, причем эффективно: по приблизительным оценкам, за это время при помощи такого оснащения спутников спасено более 30 000 жизней. DASS (Distress Alerting Satellite System), которой оборудован нынешний спутник и два его предшественника – усовершенствованный вариант такой системы "найти и спасти". По данным Пентагона, ежегодно система GPS экономит Штатам около $70 млрд, и с начала ее внедрения этот показатель превысил $1,4 трлн. Если произойдет форс-мажор и система отключится, только за день убытки достигнут $1 млрд.

Спутник первоначально забросят на эллиптическую орбиту с апогеем 20 197 км и наклонением 55°. Он заправлен гидразином и окислителем N2О4. После отсоединения от ракеты аппарат своим ходом доберется до целевой точки и "округлит" орбиту примерно до тех самых 20 200 км.

Группировка третьего поколения GPS-спутников будет состоять из 32 аппаратов. Они заменят те, которые сейчас обеспечивают сигнал GPS по всей планете. Сеть выглядит примерно так. Первые 10 аппаратов GPS III планируют запустить до 2023-го включительно, остальные 22 в конфигурации GPS IIIF начнут размещать с 2026-го по 2034 годы. Первый спутник GPS III Vespucci был запущен в декабре 2018 года, второй, Мagellan, в августе 2019-го, третий, безымянный, – в конце июня-2020.

РАКЕТА. Высота частично многоразовой Falcon 9 Block 5 – около 70 м, диаметр ступеней – 3,66 м, диаметр носового обтекателя (грузового отсека) – 5,3 м, масса без топлива – около 29 тонн, с полной заправкой – до 549 тонн. Тягу маршевой ступени обеспечивают девять двигателей Merlin 1D, второй – один двигатель Merlin 1D Vacuum, оба работают на смеси жидкого кислорода и ракетного керосина.

Смотрите видео: Сверхмассивная черная дыра захватила в гравитационный плен группу галактик