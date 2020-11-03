19 млрд км. Земля успешно связалась с зондом Voyager 2 за пределами Солнечной системы

Со дня запуска в 1977-м аппарат NASA прошел огромный путь и сейчас находится почти в 19 млрд км от Земли. В одну сторону радиосигнал идет 17,5 часов

Аэрокосмическое управление США связалось с автоматическим зондом Voyager 2 за пределами Солнечной системы, использовав для этого Комплекс дальней космической связи в Канберре и его главную "тарелку" DSS-43. Она с марта была отключена на работы по ремонту и модернизации.

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Это единственная радиоантенна в мире, которая может управлять 43-летним космическим аппаратом. Работы на ней будут завершены в феврале.

29 октября операторы миссии отправили зонду серию команд. Voyager 2 вернул сигнал, подтверждая, что получил "вызов" и без проблем выполнил команды. С момента отключения DSS-43 в марте операторы могли получать научные данные и следить за "здоровьем" аппарата, но не управлять им.

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Этот сеанс связи был тестом нового оборудования, недавно установленного на 70-метровой Deep Space Station 43. Среди обновлений – два новых радиопередатчика; один из них, который используется для "разговора" с зондом, не заменялся более 47 лет. Также было модернизировано нагревательное и охлаждающее оборудование, оборудование для электропитания и другая электроника.

Расположенная к юго-западу от австралийской столицы Канберры, DSS-43 является частью Deep Space Network (DSN) NASA – набора из трех радиоантенн по всему миру (также в Голдстоун, штат Калифорния, и под Мадридом в Испании), используемых в основном для связи с космическими кораблями за пределами Луны.

В 1989 году, чтобы совершить близкий пролет около спутника Нептуна Тритона, Voyager 2 пролетел над северным полюсом планеты, и этот маневр отклонил его траекторию на юг относительно плоскости планет: с тех пор он движется в этом направлении. Сейчас зонд находится почти в 19 млрд км от Земли и настолько далеко "на юге", что у него нет связи с антеннами в Северном полушарии.

Ремонт нa DSS-43 принесет пользу и другим миссиям, в том числе марсоходу Mars Perseverance, который приземлится на Красной планете 18 февраля 2021 года. Сеть также будет играть важную роль в усилиях по исследованию Луны и Марса, обеспечивая связь и навигационную поддержку миссии Artemis.

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Евгений Пилипенко

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