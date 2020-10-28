На спутнике Сатурна обнаружили "странную" молекулу, ученые взбудоражены
Титан – крупнейшая луна Сатурна (из более 60-ти), является пунктом назначения для беспилотного аппарата предстоящей миссии NASA Dragonfly
На спутнике Сатурна Титане с помощью радиотелескопа в чилийской пустыне Атакама обнаружена молекула, которую ранее не находили ни в одной другой атмосфере – только в удаленных газопылевых туманностях в разных уголках Галактики. Об этом сообщили исследователи Аэрокосмического управления США.
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Ученые NASA полагают, что молекула на основе углерода, циклопропенилиден (C3H2), может быть предшественником более сложных соединений, которые, в свою очередь, могут быть "кирпичиками" жизни на Титане или подпитывать ее.
"Это весьма странная маленькая молекула, поэтому о ней не говорят на уроках химии в старших классах или даже на бакалавриате. Здесь, на Земле, вы с ней не столкнетесь", – отметили они.
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"Увидеть" такие молекулы в атмосфере было неожиданно, пишут авторы публикации, так как циклопропенилиден легко реагирует с другими молекулами и образует разные соединения. Откуда C3H2 на Титане, никто пока не знает.
Команда исследователей подняла архивы данных с зонда Cassini, который совершил 127 близких пролетов над Титаном с 2004 по 2017 год, и выяснила, что приборы аппарата обнаружили электрически заряженную версию той же молекулы.
Первое цветное фото поверхности Титана с зонда ESA Гюйгенс:
В отличие от любого другого спутника в Солнечной системе, которых известно свыше 200, у Титана очень плотная атмосфера: вчетверо плотнее земной. Там идут дожди, есть облака, озера, реки и даже подземный океан соленой воды. Атмосфера состоит в основном из азота с небольшим содержанием метана.
Авторы исследования полагают, что некоторые молекулы на поверхности Титана могут быть теми же, что сформировали "кирпичики" жизни на Земле. Они подозревают, что в древности (от 3,8 до 2,5 млрд лет назад) атмосфера Земли могла быть похожа на ту, что сегодня на Титане, и рассматривают этот спутник как естественную лабораторию.
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Ранее наименьшей единицей сложных кольцевых углеводородных молекул, обнаруженных в атмосфере любой планеты, считался бензол. Теперь его место, похоже, занял C3H2 с половиной атомов углерода в бензоле. Такие молекулы с замкнутым контуром важны, поскольку образуют основные кольца для азотистых оснований ДНК/РНК – молекул, в которых записан генетический код жизни.
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