На ледяные луны планет-гигантов хотят послать необычного парового робота – видео

Аэрокосмическоt управлениt США изучает возможность создания и отправки к интригующим лунам планет-гигантов – Европе (Юпитер) и Энцеладу (Сатурн) – робота, который для передвижения по поверхности будет использовать паровую тягу.
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Ученые полагают, что на этих спутниках под толстой ледяной коркой есть громадный океан соленой воды, что делает их интереснейшими объектами для исследовательских миссий человечества. Однако из-за того, что науке мало известно о хаотичном ландшафте этих спутников, навигация там может стать нетривиальной задачей. Для такого случая в NASA и продумывают концепцию робота-"парохода" SPARROW (Steam Propelled Autonomous Retrieval Robot for Ocean Worlds).
Там полагают, что ландшафт на Европе или Энцеладе очень сложный: возможно, поверхность пористая, испещренная трещинами, ледяными буграми и "лезвиями" высотой в несколько метров. Это остановило бы большинство роботов на их пути, но не SPARROW, добавляют разработчики.
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Аппарат размером с футбольный мяч состоит из системы мини-двигателей, авионики и инструментов, заключенных в защитную сферическую капсулу. Посадочный модуль будет растапливать лед, на котором стоит, загружать воду в баки робота, а тот, перед прыжком, будет нагревать ее до состояния пара и, затем, за счет выбросов, передвигаться. Когда запасы воды будут на исходе, бот вернется на посадочный модуль для подзарядки и сброса там научных образцов для дальнейшего анализа. Учитывая, что на этих лунах низкая гравитация и нет никакого атмосферного сопротивления, SPARROW мог бы прыгать "на многие мили", считают эксперты NASA.
Разрабатывая робота на паровой тяге, в NASA преследуют три цели: а) сохранить нетронутой окружающую среду, б) не везти с собой так далеко ракетное топливо, в) проверить в деле новейший подход к локомоции на другом космическом объекте.
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