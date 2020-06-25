На ледяные луны планет-гигантов хотят послать необычного парового робота – видео

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Для максимизации исследований предлагается отправить многих ботов: они будут роиться у определенного места или, разбившись, исследовать разные участки

Аэрокосмическоt управлениt США изучает возможность создания и отправки к интригующим лунам планет-гигантов – Европе (Юпитер) и Энцеладу (Сатурн) – робота, который для передвижения по поверхности будет использовать паровую тягу.

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Ученые полагают, что на этих спутниках под толстой ледяной коркой есть громадный океан соленой воды, что делает их интереснейшими объектами для исследовательских миссий человечества. Однако из-за того, что науке мало известно о хаотичном ландшафте этих спутников, навигация там может стать нетривиальной задачей. Для такого случая в NASA и продумывают концепцию робота-"парохода" SPARROW (Steam Propelled Autonomous Retrieval Robot for Ocean Worlds).

Там полагают, что ландшафт на Европе или Энцеладе очень сложный: возможно, поверхность пористая, испещренная трещинами, ледяными буграми и "лезвиями" высотой в несколько метров. Это остановило бы большинство роботов на их пути, но не SPARROW, добавляют разработчики.

Смотрите видео: На ледяном спутнике Сатурна обнаружены "кирпичики" жизни

Аппарат размером с футбольный мяч состоит из системы мини-двигателей, авионики и инструментов, заключенных в защитную сферическую капсулу. Посадочный модуль будет растапливать лед, на котором стоит, загружать воду в баки робота, а тот, перед прыжком, будет нагревать ее до состояния пара и, затем, за счет выбросов, передвигаться. Когда запасы воды будут на исходе, бот вернется на посадочный модуль для подзарядки и сброса там научных образцов для дальнейшего анализа. Учитывая, что на этих лунах низкая гравитация и нет никакого атмосферного сопротивления, SPARROW мог бы прыгать "на многие мили", считают эксперты NASA.

Разрабатывая робота на паровой тяге, в NASA преследуют три цели: а) сохранить нетронутой окружающую среду, б) не везти с собой так далеко ракетное топливо, в) проверить в деле новейший подход к локомоции на другом космическом объекте.

  • В середине 1990-х по данным зонда Galileo стало ясно, что под ледяной коркой поверхности Европы может скрываться океан.
  • В 2015-м геологи из США и ФРГ в ходе исследований пришли к выводу о возможности жизни на Европе.
  • В 2015-м в NASA заявили о намерении направить к Европе зонд для поиска жизни.
  • В 2017-м астрономам удалось обнаружить на спутниках Юпитера и Сатурна целые океаны, которые, вероятно, скрываются под ледяной коркой.
  • Энцелад - одном из трех небесных тел во внешней Солнечной системе с активными извержениями (наряду со спутником Юпитера Ио и спутником Нептуна Тритоном).
  • В 2026 году NASA хочет отправить на Титан аппарат Dragonfly.

Читайте также: Исследователь NASA: Надо лететь на спутник Сатурна искать жизнь

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Теги: наука, технологии, Европа, робот, зонд, энцелад, нептун, ПАР, титан, аппарат, SPARROW
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