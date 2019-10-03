На ледяном спутнике Сатурна обнаружены "кирпичики" жизни

В выбросах ледяной пыли из недр Энцелада, одного из спутников Сатурна, обнаружены новые виды органических соединений - "прекурсоры" аминокислот. Об этом со ссылкой на продолжающийся анализ данных с зонда миссии Cassini пишет пресс-служба Аэрокосмического управления США.

Ученые пишут, что вещества из ядра Энцелада, смешиваясь с водой из обширного подповерхностного океана, попадают в космос через гидротермальные разломы в виде водяного пара и брызг. Обнаруженные азотсодержащие и кислородсодержащие соединения нашли сконденсированными на ледяной крошке.

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Выяснилось, что эти вещества сначала растворяются в океане, затем испаряются с поверхности воды, после чего конденсируются и замерзают на ледышках в разломах в коре Энцелада.

Подобные молекулы на Земле - звено химреакций, в которых образуются аминокислоты - "кирпичики" жизни. Ученые полагают, что в глубинах Энцелада такие органические соединения образуются как за счет тепла ядра (из-за приливного нагрева и радиоактивного распада элементов), так и от энергии гидротермальных выбросов.

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"Мы пока не знаем, нужны ли аминокислоты для жизни за пределами Земли, но найти молекулы, которые образуют аминокислоты, - это важная часть на пути к разгадке", - заявили в исследовательской группе Свободного университета Берлина. Такое открытие - это еще одно "за" в пользу исследования обитаемости Энцелада, считают ксенобиологи.

В прошлом году на Энцеладе нашли другие сложноорганические соединения.

Энцелад - одном из трех небесных тел во внешней Солнечной системе с активными извержениями (наряду со спутником Юпитера Ио и спутником Нептуна Тритоном).

15 сентября 2017 года, аппарат NASA завершил свою 20-летнюю миссию в системе Сатурна и сгорел в атмосфере газового гиганта. Агентство транслировало последние минуты жизни Cassini в прямом эфире. Полученные зондом данные будут анализироваться десятилетиями.

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