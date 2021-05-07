UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Угроза из космоса | Астроном показал кувыркающуюся ступень ракеты, которая скоро упадет на Землю – видео видео

07.05.2021, 13:15
Старт ракеты Long March-5B с главным модулем ККС (фото — ЕРА)
Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео
Зеленский обратился к нации, зовет Путина встретиться на Донбассе: видео
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага – видео
Президент ПАСЕ попросил делегата от Украины покинуть зал из-за украинского флага – видео

Большая часть обломков ступени китайской ракеты Long March-5B, которая, как ожидается, на выходных упадет на Землю, сгорит в плотных слоях атмосферы. Риск какого-либо ущерба при этом "экстремально низкий", цитирует Reuters заявление официального представителя министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ранее военные США, которые отслеживают объекты в околоземном пространстве, заявили, что ступень вышла на "неконтролируемое падение" – оно ожидается 8 или 9 мая. Подконтрольная правительству КНР пресса написала, что такие заявления – это "хайп Запада" и "преувеличение".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные не будут сбивать ступень, хотя отслеживают ее траекторию.

Смотрите видео: Прототип космической ракеты-корабля Маска впервые успешно полетал и сел – с огоньком

Японский любитель астрономии, который скрывается под ником Agena, выложил в YouTube новый ролик с кувыркающейся на нисходящей орбите ступенью, снятый с помощью камеры Nikon 50mm (F1.4). Запись сделана 5 мая в 21:38 вечера по Киеву. По его данным, во время съемок параметры орбиты были такие: 160 на 283 км.

29 апреля 2021 года эта ракета доставила на орбиту основной 22-тонный модуль будущей китайской станции.

Китайцы наблюдают за запуском Long March-5B (фото – ЕРА)

Смотрите также: Зонд NASA из пояса Койпера сфотографировал самый далекий рукотворный объект. Его не видно

Второе видео: China Central Television/SciNews

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Китай технологии космос ракета падение ступень полет Long March 5В Tianhe
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 