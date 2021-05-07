Большая часть обломков ступени китайской ракеты Long March-5B, которая, как ожидается, на выходных упадет на Землю, сгорит в плотных слоях атмосферы. Риск какого-либо ущерба при этом "экстремально низкий", цитирует Reuters заявление официального представителя министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбиня.

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Ранее военные США, которые отслеживают объекты в околоземном пространстве, заявили, что ступень вышла на "неконтролируемое падение" – оно ожидается 8 или 9 мая. Подконтрольная правительству КНР пресса написала, что такие заявления – это "хайп Запада" и "преувеличение".

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что военные не будут сбивать ступень, хотя отслеживают ее траекторию.

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Японский любитель астрономии, который скрывается под ником Agena, выложил в YouTube новый ролик с кувыркающейся на нисходящей орбите ступенью, снятый с помощью камеры Nikon 50mm (F1.4). Запись сделана 5 мая в 21:38 вечера по Киеву. По его данным, во время съемок параметры орбиты были такие: 160 на 283 км.

29 апреля 2021 года эта ракета доставила на орбиту основной 22-тонный модуль будущей китайской станции.

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Второе видео: China Central Television/SciNews

Евгений Пилипенко

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