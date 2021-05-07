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Впервые в истории. На Марсе ровер Perseverance записал звук летящего вертолета: видео видео

07.05.2021, 20:05
Вертолет Ingenuity на Марсе (Фото: NASA)
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Марсоход Perseverance вошел в историю как первый космический аппарат, записавший звуки другого космического корабля на другой планете. Об этом сообщает NASA.

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Perseverance использовал один из двух микрофонов, чтобы послушать, как вертолет Ingenuity совершил свой четвертый полет – 30 апреля 2021 года.

Новое видео объединяет кадры вертолета, снятые имидж-сканером Perseverance Mastcam-Z, со звуком с микрофона, входящего в комплект инструмента SuperCam.

Звук записан в моно. Ученые облегчили слышимость, изолировав звук лопасти вертолета с частотой 84 Гц, уменьшив частоты ниже 80 Гц и выше 90 Гц и увеличив громкость оставшегося сигнала. Некоторые частоты были обрезаны, чтобы добиться гула вертолета, который становится наиболее громким, когда вертолет проходит через поле зрения камеры.

Марсоход был припаркован в 80 метрах от места взлета и посадки вертолета.

"Это отличный сюрприз, – сказал Дэвид Мимун, профессор планетологии в Высшем аэрокосмическом институте (ISAE-SUPAERO) в Тулузе и научный руководитель микрофона SuperCam Mars. – Мы провели тесты и симуляции, которые показали, что микрофон едва улавливает звуки вертолета, так как атмосфера Марса сильно гасит распространение звука. Нам посчастливилось зарегистрировать вертолет на таком расстоянии. Эта запись станет золотой жилой для нашего понимания марсианской атмосферы".

Читайте также: Марсианский вертолет улетел из кадра: видео

Наталия Медведева
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nasa Марс космос Perseverance Ingenuity
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