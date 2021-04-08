UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ровер NASA Perseverance прислал свой первый отчет о погоде на Марсе

08.04.2021, 10:38
Ровер NASA Perseverance прислал свой первый отчет о погоде на Марсе - Фото
Марсоход Perseverance (фото - NASA)

Марсоход NASA Perseverance прислал свой первый отчет о погоде в кратере Езеро на Марсе. Об этом сообщает NASA Science Mars Exploration Program. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Как отмечается, ровер собирал данные с помощью системы мониторинга окружающей среды MEDA.

Впервые она была включена на 30 минут 19 февраля – примерно через день после посадки ровера на Марсе. Система показала, что температура за 30 минут опустилась с -20°C до -25,6°C. Зафиксировано давление 718 Паскалей, для сравнения – нормальное давление у поверхности Земли составляет 101 325 Паскалей.

Также на 43-й и 44-й марсианские дни миссии Perseverance (3-4 апреля) MEDA фиксировала температуры -22°C и -83°C, скорость ветра достигала 10 м/с.

Читайте также: На фото Perseverance с Марса разглядели "радугу". В NASA объяснили, что это на самом деле

Датчик радиации и пыли MEDA показал, что атмосфера в районе кратера Езеро чище атмосферы расположенного в 3700 км кратера Гейла, где работает марсоход Curiosity и его система мониторинга окружающей среды REMS.

В NASA рассчитывают, что в течение следующего года MEDA предоставит ценную информацию о температурных циклах, тепловых и пылевых потоках, уровне радиации и других показателях марсианской среды. Отмечается, что MEDA может собирать данные о температуре на трех высотах: 0,84 метра, 1,45 метра и 30 метров.

Благодаря сводкам погоды MEDA ученые теперь имеют данные об атмосфере из трех разных точек на Марсе – месте расположения Perseverance, Curiosity и посадочного модуля InSight, на котором размещены датчики температуры и ветра TWINS.

Смотрите также: Say cheese! Марсоход США сделал "семейное" селфи с вертолетом – зум-панорама

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Perseverance Марс погода езеро MEDA марсоход космос nasa
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Project Manager (впровадження CRM)
Киев Група компаній ЛІГА
Редактор стрічки новин
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Head of PR
Киев Група компаній "ЛІГА"
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 