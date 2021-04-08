Ровер NASA Perseverance прислал свой первый отчет о погоде на Марсе
Марсоход NASA Perseverance прислал свой первый отчет о погоде в кратере Езеро на Марсе. Об этом сообщает NASA Science Mars Exploration Program.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, ровер собирал данные с помощью системы мониторинга окружающей среды MEDA.
Впервые она была включена на 30 минут 19 февраля – примерно через день после посадки ровера на Марсе. Система показала, что температура за 30 минут опустилась с -20°C до -25,6°C. Зафиксировано давление 718 Паскалей, для сравнения – нормальное давление у поверхности Земли составляет 101 325 Паскалей.
Также на 43-й и 44-й марсианские дни миссии Perseverance (3-4 апреля) MEDA фиксировала температуры -22°C и -83°C, скорость ветра достигала 10 м/с.
Читайте также: На фото Perseverance с Марса разглядели "радугу". В NASA объяснили, что это на самом деле
Датчик радиации и пыли MEDA показал, что атмосфера в районе кратера Езеро чище атмосферы расположенного в 3700 км кратера Гейла, где работает марсоход Curiosity и его система мониторинга окружающей среды REMS.
В NASA рассчитывают, что в течение следующего года MEDA предоставит ценную информацию о температурных циклах, тепловых и пылевых потоках, уровне радиации и других показателях марсианской среды. Отмечается, что MEDA может собирать данные о температуре на трех высотах: 0,84 метра, 1,45 метра и 30 метров.
Благодаря сводкам погоды MEDA ученые теперь имеют данные об атмосфере из трех разных точек на Марсе – месте расположения Perseverance, Curiosity и посадочного модуля InSight, на котором размещены датчики температуры и ветра TWINS.
- 18 февраля в кратере Езеро на Марсе произвел успешную посадку новый американский ровер Perseverance, который оборудован среди прочего и дроном-вертолетом. Как все было.
- 29 марта дрон-разведчик Ingenuity на борту Perseverance начали разворачивать в полетную форму.
- 4 апреля Ingenuity установили на поверхности Марса. Вертолет прошел первое испытание - "пережил" свою первую самостоятельную ночь, когда температура может опускаться ниже -90 градусов по Цельсию и вредить микросхемам вертолета.
- Утром 12 апреля по киевскому времени Ingenuity попробует стать первым летательным аппаратом, который совершит управляемый полет на другой планете.
Смотрите также: Say cheese! Марсоход США сделал "семейное" селфи с вертолетом – зум-панорама
Комментарии