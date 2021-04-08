Ровер NASA Perseverance прислал свой первый отчет о погоде на Марсе

Марсоход NASA Perseverance прислал свой первый отчет о погоде в кратере Езеро на Марсе. Об этом сообщает NASA Science Mars Exploration Program.

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Как отмечается, ровер собирал данные с помощью системы мониторинга окружающей среды MEDA.

Впервые она была включена на 30 минут 19 февраля – примерно через день после посадки ровера на Марсе. Система показала, что температура за 30 минут опустилась с -20°C до -25,6°C. Зафиксировано давление 718 Паскалей, для сравнения – нормальное давление у поверхности Земли составляет 101 325 Паскалей.

Также на 43-й и 44-й марсианские дни миссии Perseverance (3-4 апреля) MEDA фиксировала температуры -22°C и -83°C, скорость ветра достигала 10 м/с.

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Датчик радиации и пыли MEDA показал, что атмосфера в районе кратера Езеро чище атмосферы расположенного в 3700 км кратера Гейла, где работает марсоход Curiosity и его система мониторинга окружающей среды REMS.

В NASA рассчитывают, что в течение следующего года MEDA предоставит ценную информацию о температурных циклах, тепловых и пылевых потоках, уровне радиации и других показателях марсианской среды. Отмечается, что MEDA может собирать данные о температуре на трех высотах: 0,84 метра, 1,45 метра и 30 метров.

Благодаря сводкам погоды MEDA ученые теперь имеют данные об атмосфере из трех разных точек на Марсе – месте расположения Perseverance, Curiosity и посадочного модуля InSight, на котором размещены датчики температуры и ветра TWINS.

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Марк Сировой

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