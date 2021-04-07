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На фото Perseverance с Марса разглядели "радугу". В NASA объяснили, что это на самом деле

07.04.2021, 08:08
На фото Perseverance с Марса разглядели
Марс глазами ровера Perseverance (фото - @NASAPersevere, Twitter)

Многие люди подумали, что на Марсе бывают радуги, увидев фото марсохода Perseverance. Однако на самом деле, это не так, объясняют сотрудники NASA в официальном твиттер ровера.

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"Многие спрашивали: это радуга на Марсе? Нет. Радуги здесь невозможны", – говорится в сообщении.

В NASA объясняют, что радуги формируются, когда свет отражается от круглых капель воды. Однако на Марсе недостаточно воды для конденсации и слишком холодно, чтобы она была в атмосфере в жидком виде, отметили в NASA.

"Эта дуга – блик линзы", – объяснили иллюзию на фото специалисты агентства.

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Смотрите также: Миссия Perseverance. Вертолет NASA Ingenuity сделал свое первое фото на Марсе

Смотрите также: Миссия Perseverance. Вертолет NASA Ingenuity сделал свое первое фото на Марсе

Марк Сировой
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Марс Perseverance радуга nasa марсоход космос
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