На фото Perseverance с Марса разглядели "радугу". В NASA объяснили, что это на самом деле

Многие люди подумали, что на Марсе бывают радуги, увидев фото марсохода Perseverance. Однако на самом деле, это не так, объясняют сотрудники NASA в официальном твиттер ровера.

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"Многие спрашивали: это радуга на Марсе? Нет. Радуги здесь невозможны", – говорится в сообщении.

В NASA объясняют, что радуги формируются, когда свет отражается от круглых капель воды. Однако на Марсе недостаточно воды для конденсации и слишком холодно, чтобы она была в атмосфере в жидком виде, отметили в NASA.

"Эта дуга – блик линзы", – объяснили иллюзию на фото специалисты агентства.

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Марк Сировой

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