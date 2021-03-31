UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новое селфи от Curiosity. Марсоход NASA сфотографировал себя на фоне скалы Мон-Мерку

31.03.2021, 12:42
Новое селфи от Curiosity. Марсоход NASA сфотографировал себя на фоне скалы Мон-Мерку - Фото
Новое селфи марсохода (источник - nasa.gov)

Ровер Curiosity порадовал новым снимком – на этот раз марсоход заснял себя рядом с шестиметровой марсианской скалой Мон-Мерку, названной в честь французской горы Mont Mercou. Фото появилось на официальном сайте NASA.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Чтобы запечатлеть себя и гору ровер задействовал две камеры, всего было сделано около 60 снимков, из которых впоследствии был составлен панорамный снимок. 

Чтобы сделать селфи, Curiosity подъехал ближе к горе, рядом с которой уже находится сделанная ранее буровая скважина – из нее был взят образец породы, получивший название "нонтрон".

Примечательно, что все эти названия появились не случайно. На юго-западе Франции, недалеко от горы Мон-Мерку есть деревня Нонтрон. Кроме того, в этом же районе Франции ученые обнаружили залежи нонтронита – глинистого материала с высоким содержанием железа.

  • 26 ноября 2011 года на ракете Atlas V 541 правительство США отправило изготовленный Boeing и Lockheed Martin ровер весом 899 кг на Марс.
  • 5 августа 2012 года марсоход сел в кратере Гейла, проехав уже с того времени 23,83 км и прислав около 750 000 фото и несколько гигабайтов другой научной информации.

Читайте также: Марсианская пустыня. Что занесенный песком ровер Curiosity увидел за последние дни – фото

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Марс фото селфи Curiosity марсоход Curiosity мон-мерку
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник складу IT
Киев Група компаній "ЛІГА"
Директор з продажів (ритейл/послуги)
Киев Група компаній "ЛІГА"
Digital-маркетолог
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 