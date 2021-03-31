Новое селфи от Curiosity. Марсоход NASA сфотографировал себя на фоне скалы Мон-Мерку

Ровер Curiosity порадовал новым снимком – на этот раз марсоход заснял себя рядом с шестиметровой марсианской скалой Мон-Мерку, названной в честь французской горы Mont Mercou. Фото появилось на официальном сайте NASA.

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Чтобы запечатлеть себя и гору ровер задействовал две камеры, всего было сделано около 60 снимков, из которых впоследствии был составлен панорамный снимок.

Чтобы сделать селфи, Curiosity подъехал ближе к горе, рядом с которой уже находится сделанная ранее буровая скважина – из нее был взят образец породы, получивший название "нонтрон".

Примечательно, что все эти названия появились не случайно. На юго-западе Франции, недалеко от горы Мон-Мерку есть деревня Нонтрон. Кроме того, в этом же районе Франции ученые обнаружили залежи нонтронита – глинистого материала с высоким содержанием железа.

26 ноября 2011 года на ракете Atlas V 541 правительство США отправило изготовленный Boeing и Lockheed Martin ровер весом 899 кг на Марс.

5 августа 2012 года марсоход сел в кратере Гейла, проехав уже с того времени 23,83 км и прислав около 750 000 фото и несколько гигабайтов другой научной информации.

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Дарья Мостовая

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