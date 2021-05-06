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Perseverance запечатлел ночное небо над Марсом и его спутник Фобос: фото

06.05.2021, 12:05
Perseverance запечатлел ночное небо над Марсом и его спутник Фобос: фото - Фото
Perseverance (фото - NASA)

Марсоход Perseverance прислал на Землю очередное фото с Красной планеты. На этот раз в прицел его объектива попало ночное звездное небо, справа на котором, предположительно, виднеется один из спутников Марса – Фобос. Снимок был выложен в Twitter на странице бота миссии NASA.

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Фото было сделано при помощи камеры SkyCam, которая является частью бортового анализатора ровера Mars Environmental Dynamics Analyzer – он используется для исследования ветра, температуры поверхности Марса, давления, влажности воздуха, а также размера и состава пыли на планете.

Смотрите также: Марсианский вертолет улетел из кадра: видео

Дарья Мостовая
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Марс фото небо марсоход Perseverance фобос
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