Американские ученые сшили воедино 370 отдельных снимков и наблюдений центра нашей галактики в разных спектрах (в основном рентгеновский), получив изображение невиданной ранее четкости и полноты. На этой мозаике заметен неизвестный источник энергии, пишет пресс-служба рентгеновской обсерватории Чандра.

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Центр Галактики относительно недалеко от нас, но изучать его непросто: он скрыт за массивной толщей пыли и газа, и "заглянуть" туда могут лишь рентгеновские и некоторые радиотелескопы, по данным с которых и моделируется структура этого района.

На новой панораме рядом со сверхмассивной черной дырой Стрелец A* в центре Галактики видно несколько "сгустков" вещества, излучающих в рентгеновском спектре.

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На мозаике ниже с подписями различные рентген-излучения разных энергий (оранжевый, зеленый, фиолетовый) объединены с радиоданными с телескопа MeerKAT (сиреневый и серый). Все варианты этого снимка в двух форматах и без подписей доступы здесь.

Астрономов заинтриговала одна энергетическая нить (G0.17-0.41) протяженностью 20 световых лет, где переплетаются рентгеновские лучи и радиоизлучение. Она расположена перпендикулярно плоскости галактики, ее ширина составляет всего 1% от длины:

Астроном Дэниел Вонга из Массачусетского университета в Амхерсте полагает, что это явление связано с тонкими полосками магнитных полей, которые могли образоваться, когда магнитные поля противоположных знаков столкнулись и стали закручиваться друг вокруг друга в процессе, называемом магнитным пересоединением. При этом выделяется огромное количество энергии.

"Это похоже на солнечные вспышки: магнитные возмущения на Солнце отгоняют высокоэнергетические частицы и отвечают за космическую погоду, которая иногда влияет на Землю", – пояснил ученый.Читайте также:

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В статье также сообщается об огромных шлейфах горячего газа, простирающихся на 700 св. лет над и под плоскостью галактики, и видны здесь более подробно, чем когда-либо прежде. При этом они намного меньше пузырей Ферми, которые простираются примерно на 25 000 св. лет выше и ниже плоскости галактики, уточняют авторы. Газ, вероятно, нагревается взрывами сверхновых и множеством недавних магнитных пересоединений, происходящих вблизи центра галактики.

Магнитное пересоединение может создавать турбулентность в межзвездной среде, теоретизируют ученые, а это, в свою очередь, запускает формирование нового поколения звезд.

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Евгений Пилипенко

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